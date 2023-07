Luis Enrique al PSG, stipendio da capogiro: quanto guadagnerà il tecnico spagnolo

Il club di Nasser Al Khelaifi ha scelto lo spagnolo per l’ennesima sterzata della sua storia. I dettagli della trattativa.

Il Psg riparte da Luis Enrique. Dopo un’ulteriore annata contraddistinta da diverse zone grigie, il club transalpino ha scelto l’ex tecnico della Spagna.

Appena ufficializzato l’addio a Christophe Galtier, il team del Qatar ha comunicato la scelta, puntando su un allenatore che non siede su una panchina di un club dal 2017, quando lasciò il Barcellona e approdò alla nazionale. L’avventura con la Roja, interrottasi nel marzo 2019 a causa della malattia della figlia Xanita – morta poi il 29 agosto successivo – ripresa nel novembre dello stesso anno, è terminata dopo i Mondiali in Qatar. Addio non brillante con la Spagna eliminata 3-0 ai rigori dal Marocco. Nell’occasione letali i tre errori consecutivi di Sarabia, Soler e Busquets, ipnotizzati dal portiere del Siviglia, Bono.

Il PSG ha vinto uno scudetto, superando di un solo punto la rivelazione Lens. In Champions League la solita delusione. Nonostante Neymar, Mbbappé e Messi, i parigini sono usciti agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco. Ora si riparte dal tecnico che in Italia nella stagione 2011-2012 guidò la Roma.

Luis Enrique al PSG: biennale da 8 milioni

Luis Enrique era fermo dalla fine del mondiale, il suo nome era stato accostato a tanti club, in Italia si parlava soprattutto di Napoli.

Il 30 maggio scorso però, ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis aveva chiuso all’arrivo dell’ex centrocampista. “È un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League, va ricordato che competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro, come quello inglese. Posso dirgli che lì non c’è il Golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo…”, aveva dichiarato il produttore cinematografico ai microfoni Rai.

L’erede di Galtier nella conferenza stampa ovviamente si è dichiarato soddisfatto del suo sbarco in Francia. «Sono felice di unirmi a Parigi per vivere una nuova esperienza. È così emozionante incontrare nuove persone, vivere in questa città, imparare una nuova lingua e, soprattutto, gestire il PSG”, ha affermato, come riporta calcioefinanza.it.

Manca una comunicazione ufficiale dal club di Nasser Al Khelaifi, ma Luis Enrique avrebbe firmato un biennale da 8 milioni di euro netti a stagione. A tale somma poi andrebbero aggiunti altri bonus, legati ai risultati raggiunti, leggi soprattutto vittoria in Champions League.

Detto che Luis Enrique non troverà Messi, nel frattempo trasferitosi a Miami, l’allenatore di Gijon potrebbe perdere anche Mbappé, in sacdenza nel 2024. “La posizione del club è molto chiara. Vogliamo che resti, ma se vuole restare deve firmare un nuovo contratto. Non possiamo lasciare andare uno dei migliori giocatori del mondo a zero”, ha dichiarato Al Khelaifi in conferenza. Rivolto a Luis Enrique, davanti ai cronisti, il presidente dell’Eca si è limitato a dire: “Spero tu capisca…”.