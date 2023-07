Arriva Insigne in attacco, destinazione surreale

Non c’è pace per Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli ha lasciato gli azzurri per andare a giocare in Canada, ma incredibilmente potrebbe già tornare

Non trova pace Lorenzo Insigne: l’attaccante ha lasciato il Napoli un anno fa in scadenza di contratto. E’ andato a giocare in Canada, nel Toronto. Per lui una vera e propria montagna di soldi: guadagna più di 10 milioni a stagione. Un bel salto in avanti rispetto ai 4.5 che incassava nel Napoli.

Tuttavia, col presidente Aurelio De Laurentiis non si è trovato l’accordo per proseguire il rapporto con gli azzurri. Si è parlato a lungo di un contratto al ribasso, che il giocatore avrebbe rifiutato. Quindi l’addio al Napoli dopo 10 stagioni. Inevitabile qualche lacrima per il capitano. Tuttavia, la stagione che si è conclusa da poco non è stata di certo dolce per il numero 24.

Innanzitutto ha visto il suo Napoli (di cui è grande tifoso) vincere lo scudetto, e di certo un po’ di rimpianto lo ha avuto. Ma soprattutto, l’esperienza al Toronto non è stata indimenticabile, anzi. La squadra dell’ex capitano del Napoli si è confermata modesta e in difficoltà. Affanna nei bassifondi della classifica. Di certo la colpa non è di Insigne, ma che ha comunque fatto poco: 14 presenze, 3 gol e altrettanti assist. Poi ben nove partite saltate per infortunio.

Lorenzo Insigne si è già stufato del Canada: l’addio sembra imminente

Niente di esaltante, e probabilmente la sola cosa buona di questa esperienza è il conto in banca. Ecco perché l’attaccante si sarebbe già stufato. Il Toronto non competitivo e la lontananza da casa lo stanno spingendo a pensare all’addio dopo appena una stagione. Un indizio importante è arrivato dal cambio di procuratore che il partenopeo ha messo in atto di questi giorni. Secondo molteplici fonti, si sarebbe affidato all’agenzia Stellar, che cura gli interessi di giocatori come Grealish, Kalulu e Camavinda.

A questo punto sarebbe sancito l’addio con Vincenzo Pisacane, l’agente che prese il posto di Mino Raiola e curò il trasferimento di un anno fa in Canada a parametro zero. Insigne avrebbe dato mandato al gruppo Stellar di trovargli una sistemazione in Arabia Saudita, ormai il porto felice di molti giocatori. Avrebbe un ingaggio milionario (punta a guadagnare di più rispetto al Canada) e sarebbe più vicino all’Italia, che continua a mancargli molto.