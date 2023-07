Rodriguez-Napoli: svolta improvvisa, la decisione del Betis

Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c’è Guido Rodriguez. Il Betis ha preso una decisione importante sul futuro del giocatore.

E’ tempo di muoversi sia in entrata che in uscita per il Napoli. Rudi Garcia ha sicuramente dato delle indicazioni molto importanti alla dirigenza per trovare i nomi giusti con l’obiettivo di rinforzare la squadra.

Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c’è anche Guido Rodriguez e proprio sul centrocampista del Betis è arrivata una decisione molto importante da parte del club spagnolo. Vedremo se alla fine saranno i partenopei a spuntarla oppure saranno costretti a fare un passo indietro per la concorrenza.

Calciomercato Napoli: Rodriguez nel mirino, la scelta del Betis

Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse del Napoli per Guido Rodriguez. L’argentino rappresenta forse il giusto rinforzo per Rudi Garcia e il suo modo di giocare, ma trattare con il Betis non è mai assolutamente facile. Gli spagnoli sono una squadra che difficilmente lasciano andare il calciatore per poco prezzo e quindi sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire il futuro del centrocampista. In questo caso si tratta di una scelta non facile considerando che stiamo parlando di una vera e propria bandiera.

Ma, secondo quanto riferito da fichajes.net, il Betis è ormai certo di perdere Guido Rodriguez in questo calciomercato avendo il contratto in scadenza nel 2024. Una decisione che apre la strada ad un possibile trasferimento del Napoli, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Stiamo parlando di un giocatore che potrebbe fare davvero a caso dei partenopei.

Ora la palla passa al Napoli. Toccherà agli azzurri trattare con il Betis per trovare un accordo. Non sarà semplice per diversi motivi, ma tutto può succedere e quindi vedremo alla fine quali saranno le scelte anche di Rudi Garcia in un ruolo molto delicato.

