Newcastle pigliatutto, dopo Tonali arriva un altro campione di Serie A

Il Newcastle non si ferma più, la squadra inglese, dopo l’acquisto di Sandro Tonali, è pronto ad affondare per un altro big.

Le tre finali europee avevano fatto illudere i tifosi italiani che la Serie A si stesse avvicinando di nuovo alla Premier League ma il calciomercato sta dicendo il contrario.

Le tre finali europee sono poi andate come sono andate e il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha dovuto riconsiderare talune sue avventate affermazioni. La triste conferma è arrivata nel momento in cui si sono aperte le buste contenenti le offerte riguardanti i diritti televisivi della Seria A. Altro che Premier League. Le offerte sono state decisamente più basse rispetto alle attese e nettamente inferiori a quelle attuali. Ora si studiano soluzioni alternative.

La Premier League è lontana ancora anni luce in questo momento. Il campionato inglese rappresenta, invece, l’ancora di salvezza per quasi tutti i club di Serie A che sperano sempre di chiudere, con le società d’oltremanica, affari vantaggiosi che possano dare respiro a bilanci sempre assetati di moneta contante. Il clamoroso passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle è soltanto l’ultimo acquisto roboante e non è certo detto che sia l’ultimo. Anzi.

Newcastle pigliatutto, adesso tocca anche a lui

Nel 2021 il Newcastle è stato acquistato da un consorzio guidato dal Public Investment Fund, fondo sovrano dell’Arabia Saudita, che ha cambiato in un amen il presente, e, soprattutto, il futuro, del club bianconero.

Gli oltre 70 milioni messi sul tavolo del Milan per acquisire le prestazioni di una giovane bandiera rossonera quale Sandro Tonali danno perfettamente l’idea di come tutto possa essere acquistato dal momento che tutto ha un prezzo, anche le giovani bandiere. E non finisce qui. Infatti la società con la maglia a strisce bianconere potrebbe anche prelevare dalla formazione a strisce bianconere più nota d’Italia un suo giocatore.

In questo caso non si tratterebbe di un acquisto milionario poiché si sta parlando di un’ipotesi chiamata Leonardo Bonucci. Il 36enne centrale bianconero è ormai fuori dai radar di Massimiliano Allegri e la Juventus lo vedrebbe partire volentieri se non altro per affrancarsi del suo pesante ingaggio di 6,5 milioni di euro netti annui. Il Newcastle sta facendo le sue valutazioni di carattere economico e fisico.

Leonardo Bonucci punta l’Europeo 2024 con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini e sa bene che soltanto giocando con continuità potrebbe partecipare alla sua ultima avventura internazionale. Alla Juventus tutto questo sarà escluso e pertanto anche il numero 19 di Viterbo sta facendo le sue valutazioni di carattere tecnico con il Newcastle sullo sfondo.