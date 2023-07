Monica Bertini straripante: il vestito non la copre abbastanza

Il vestito non la copre abbastanza e lascia spazio alla fantasia dei fan: Monica Bertini è davvero straripante.

Monica Bertini è uno dei volti più noti delle reti Mediaset dove la giornalista e conduttrice tv si è fatta conoscere per la sua grande competenza e anche per la sua bellezza.

Dopo aver fatto tanta gavetta con gli esordi a Sportitalia, la Bertini ha iniziato a raccogliere i primi e meritati frutti del suo lavoro sbarcando su Mediaset e diventandone la padrona di casa di alcune trasmissioni sportive molto famose. La giornalista ha preso parte a programmi come Tiki Taka, Mai dire Mondiali FIFA in occasioni dei Mondiali di Russia e varie trasmissioni dedicate ad alcune importanti coppe come la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa Europea, spesso esclusive Mediaset.

Il pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare molto Monica Bertini che oltre a dimostrare di avere grande competenza, mette sempre in mostra anche una grande bellezza. E tramite il suo profilo Instagram, la giornalista ha dato un nuovo saggio di quello che è il suo fascino, mandando letteralmente in tilt i suoi fan con un vestito che li fa davvero fantasticare

Monica Bertini incontenibile: il vestito la copre poco e i fan impazziscono

Padrona di casa assieme a Massimo Callegari della trasmissione Pressing in onda su Italia 1, Monica Bertini può essere sicuramente soddisfatta del suo lavoro. La trasmissione ha ottenuto grandissimi risultati ed a conferma di ciò è arrivato un riconoscimento importante non solo per la giornalista, ma per tutti gli addetti ai lavori che partecipano al programma. Pressing ha infatti vinto il premio come miglior programma sportivo dell’anno e tramite il suo profilo Instagram. la Bertini ci ha tenuto a ringraziare chi ha scelto di votare per il suo programma.

La giornalista ha partecipato ovviamente alla premiazione come si può vedere dai suoi scatti e per tale evento ha scelto un vestito che fa uscire gli occhi dalle orbite e che la rende davvero incontenibile.

Il vestito rosa indossato dalla Bertini, infatti, non la copre abbastanza e mette in mostra una scollatura importante ed esplosiva che stuzzica gli utenti che fanno volentieri zoom per non perdersi neppure un dettaglio. Inoltre, dal vestito si intravedono anche parte delle sue gambe perfette e la sensazione che si ha è che lasci davvero molto spazio alla fantasia.

Gli scatti hanno subito conquistato i suoi fan, con il post che ha toccato quota 9000 likes mentre sono in tantissimi quelli che le hanno fatto i complimenti non solo per il premio ricevuto assieme alla squadra di Pressing, ma anche per il suo smisurato fascino che come sempre ha fatto breccia nel cuore di tutti.