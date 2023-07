Ausilio senza vergogna: “Vi dico cosa faccio alle mogli dei calciatori”

Piero Ausilio è uscito allo scoperto e ha rivelato di avere compiuto più volte un’azione non così corretta con le mogli dei calciatori dell’Inter.



Il ruolo di un dirigente calcistico può essere tutt’altro che semplice, soprattutto perché c’è la consapevolezza di come per competere ad alti livelli sia necessario garantire alla squadra buone prestazioni in campo, ma senza trascurare la condotta quando non si è impegnati in un allenamento o in una partita.

Questa idea viene portata avanti dai club più importanti anche in sede di mercato, al punto tale da condizionare le scelte quando si sta valutando se trattare un giocatore.

Non mancano addirittura i casi di calciatori per cui è stata poi scelta la cessione nel momento in cui ci si rendeva conto che il loro modo di agire poteva essere deleterio per lo spogliatoio. Nonostante tutto, l’ultima dichiarazione fatta da Piero Ausilio su quanto fatto in passato con alcuni elementi della rosa dell’Inter non può che fare discutere.

Ausilio e il comportamento con i giocatori: ecco cosa ha fatto

Non svelare troppo sul proprio operato può essere importante per chi svolge un ruolo importante in un top club, Piero Ausilio non può che saperlo bene. Del resto, sin da quando si è insediato all’Inter lui sa bene cosa significhi portare avanti una trattativa di mercato e trovarsi a dover gestire non solo i procuratori, ma anche i giocatori e tutto quello che ruota attorno a loro.

Troppo spesso, infatti, un calciatore finisce per farsi condizionare dalle persone che ama prima di prendere una decisione e accettare una proposta. Una volta entrato a far parte della rosa, è però importante che possa integrarsi perfettamente per dare il massimo in campo e sentirsi pienamente coinvolto.

Solo ora il ds nerazzurro ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare apertamente di un’azione da lui commessa in più occasioni, pur sapendo che avrebbe potuto far storcere il naso a molti. Anzi, alcuni potrebbero sentirsi violati e non prenderla certamente bene. “Io non ho un account Instagram ufficiale, ne ho però creato uno per controllare le mogli dei calciatori perché qualcuna mi ha creato dei problemi, ve lo devo confessare – ha detto a margine della sua presenza all’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora solo il talento?“ -. Ho deciso di farlo perché una di loro mi dava tantissimi problemi. Seguendo le mogli dei calciatori si possono capire tantissime cose. Si scoprono cose anche della personalità del calciatore stesso”.

Di chi si tratta?

Parole come queste hanno inevitabilmente fatto discutere non solo gli appassionati, ma anche tutti gli addetti ai lavori. Inevitabilmente, in tanti hanno provato a pensare chi potesse essere la causa del modo di agire di Ausilio, ma in pochi hanno dubbi sul fatto che l’indiziata numero uno possa essere Wanda Nara.

L’argentina, infatti, non può essere considerata esclusivamente come la moglie di Mauro Icardi, ma anche come la sua agente, che ha gestito in prima persona tutte le trattative che riguardavano l’attaccante. Arrivare ai rinnovi quando si è trattato di questo è stato spesso tutt’altro che semplice, ma non sono mancate le occasioni in cui lei si è impuntata preferendo restare a Milano pur sapendo che lui non fosse del tutto gradito.

Ora il calciatore è in forza al Galatasaray, ma la consorte ha svelato chiaramente di guardare in maniera favorevole a un ritorno a Milano. Sarà ancora con i colori nerazzurri o potrà vestire il rossonero, ben sapendo che il Milan è in cerca di un giocatore nel suo ruolo?