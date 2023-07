Mercato Napoli, accelerazione nella trattativa: accordo per lo scambio

Mercato Napoli, arriva l’accelerazione che nessuno si aspettava più nella trattativa. L’affare si sblocca grazie allo scambio che può soddisfare tutte le parti in causa e che porta in dote, di conseguenza, anche il primo rinforzo richiesto dal tecnico Rudi Garcia.

Il Napoli, come è noto, in sede di mercato ha bisogno di puntellare la rosa e provare, laddove è possibile, ad alzare il livello. Con la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco ormai imminente, la priorità è ovviamente trovare un centrale difensivo. E’ tutto da scoprire, poi, il futuro di Victor Osimhen, che resta uno dei bomber più ambiti a livello europeo. Per il resto, poi, vanno individuati i giusti profili per dare i ricambi che chiede Rudi Garcia per competere su più fronti ed in tal senso arrivano sviluppi. Un colpo, infatti, sembra in arrivo e la buona riuscita dell’affare si lega ad uno scambio a sorpresa.

Mercato Napoli, si chiude con lo scambio

Le aspettative, in casa Napoli, dopo le imprese della passata stagione, sono inevitabilmente aumentate. L’obiettivo, adesso, è provare a ripetere quanto fatto ed a confermarsi. Per riuscirci, però, non bisogna sbagliare nulla o quasi in sede di mercato.

Uno degli obiettivi che la società persegue è quello di trovare una valida alternativa a Bartosz Bereszynski. Il laterale polacco, infatti, terminato il prestito, è tornato alla Sampdoria. Con Zanoli destinato a partire in prestito per trovare la continuità di cui ha bisogno per completare il proprio percorso di prestito, è probabile che arriverà un terzino destro. Il primo nome della lista è quello di Faraoni dell’Hellas Verona, che a sua volta è fortemente interessato a Folorunsho. La soluzione più facile da perseguire è quella dello scambio, che potrebbe permettere ad entrambe le squadre di raggiungere un obiettivo che si sono date sul mercato.

Faraoni al Napoli con lo scambio

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si è affermato con la maglia dell’Udinese prima e poi ha trovato la sua naturale consacrazione con l’Hellas Verona. Con la maglia degli scaligeri ha collezionato, in cinque anni, 152 presenze, trovando la via della rete per 20 volte. Il sistema di riferimento in cui si trova più a suo agio è il 3-5-2, dove si esalta da quinto di centrocampo. Gli azzurri lo hanno puntato e contano di regalarlo presto a Rudi Garcia.