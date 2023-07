Paola Saulino toglie il fiato: la visione di spalle è esagerata

Paola Saulino si mostra più in forma che mai. Uno degli ultimi scatti pubblicati, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non smette mai di stupire Paolo Saulino. La showgirl è infatti sempre molto attiva sui social, dove caricate dei contenuti che la ritraggono in pose a dir poco provocanti.

Grandissima tifosa del Napoli, Paola nel corso della sua carriera è riuscita ad approdare sia sul piccolo che sul grande schermo. Nel 2013 fa parte della pellicola “Pazze di me”, mentre per il piccolo schermo è protagonista della serie tv targata Sky “1992”.

Nella vita sentimentale, a fare scalpore fu il suo flirt con il centrocampista dell’Arsenal e della nazionale italiana Jorginho, che ha portato a non poche discussioni con la compagna del calciatore.

Paola dedica molto tempo ai social, postando degli scatti che mandano in estasi tutti i suoi follower. L’ultimo contenuto caricato non è da meno, visto che possiamo ammirarla in uno stato di forma a dir poco straripante.

Paola Saulino incanta, lo scatto è bollente: visione da urlo

Come già accennato, Paola Saulino sta crescendo a dismisura sui social, principalmente su Instagram. Questo per via di contenuti che la rendono sexy e molto provocante. L’ultima foto caricata, infatti, ha fatto girare la testa a tutti i suoi fan.

Nello scatto possiamo ammirarla in spiaggia girata di spalle, con un costume a due pezzi celeste arricchito da una stella in oro. A far infiammare i follower è ovviamente un lato B esagerato, messo in bella mostra dalla showgirl partenopea. Oltre ai molti like, lo scatto come prevedibile ha ricevuto moltissimi commenti come “sei la donna più bella del mondo” oppure “incantevole come sempre Paola”.

Scatto che, come i precedenti, ha attirato molte persone, che nei commenti si lasciano andare in toni anche esagerati. La bella Paola, però, è più determinata che mai ad incantare tutti i propri follower, con contenuti che sono sempre più da bollino rosso. In attesa di tornare alla vita di tutti i giorni, Paola ha deciso di godersi qualche giorno di relax nella splendida Ibiza, meta molto ambita di questi tempi. I fan sono già in attesa di nuovi scatti, con Paola pronta a mostrare ancor di più tutta la sua sensualità.