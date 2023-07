Lady Rudi Garcia incanta: bellezza che lascia di sasso i tifosi

Lady Rudi Garcia, Francesca Brienza, ha pubblicato un nuova immagine sul suo profilo Instagram: tanta bellezza per l’allenatore del Napoli

Nuovo corso per il Napoli targato Aurelio De Laurentiis, con la voglia di vincere ancora. Missione semplice? Tutt’altro. Sarà estremamente complicato, infatti, bissare lo Scudetto, a maggior ragione considerando la perdita di un elemento fondamentale come mister Luciano Spalletti, assoluto protagonista del trionfo partenopeo.

Il tecnico di Certaldo è stato capace di dar vita ad un giocattolo quasi perfetto, che negli scorsi mesi si è reso protagonista di una cavalcata a dir poco straordinaria. È oggettivo che capitan Giovanni Di Lorenzo – vicinissimo al prolungamento del contratto in scadenza giugno 2026 – e compagni abbiano dominato il campionato di Serie A.

Lo attesta pienamente l’enorme distacco in classifica rispetto alle rivali, tant’è che il club campano ha chiuso il discorso Scudetto nel giro di qualche mese. Ma nonostante la storica impresa messa a referto, Spalletti ha optato comunque per la separazione. Niente ha convinto il trainer toscano a tornare sui suoi passi e non è affatto da escludere che possa rigettarsi nella mischia ad annata sportiva in corso, come da lui stesso ammesso.

patron De Laurentiis, dal canto suo, voleva un sostituto che utilizzasse il 4-3-3 e Rudi Garcia, in tal senso, rappresentava una delle soluzioni migliori sulla piazza. Reduce dall’esperienza non esattamente positiva sulla panchina dell’Al-Nassr in Arabia Saudita, Garcia conosce già molto bene la Serie A, avendo allenato per ben tre stagioni la Roma. L’allenatore francese ha lasciato un buon ricorso nella capitale, ma adesso bisognerà vedere se riuscirà ad integrarsi al meglio nell’ambiente partenopeo.

e Garcia hanno degli aspetti in comune, però la sostanza è abbastanza differente. Chiaramente molto dipenderà da come andranno le cose sul fronte calciomercato, col Napoli che ha già perso un titolarissimo. Parliamo, ovviamente, di Kim, il quale proseguirà la propria carriera nelle fila del Bayern Monaco.

La compagna di Rudi Garcia incanta sui social

Garcia ora aspetta che la dirigenza gli garantisca le prestazioni di un rimpiazzo all’altezza e spera di non dover salutare altri elementi di spicco della rosa a disposizione. Nel frattempo, la vita sentimentale di Rudi Garcia procede a gonfie vele.

Qui entra in gioco la sua splendida compagna, ossia la giornalista e conduttrice Francesca Brienza. L’allenatore transalpino ha 23 anni in più della sua fidanzata, ma l’ampia distanza d’età non ha certo frenato questa coppia. I due, infatti, sono molto innamorati, sin dai primi mesi di relazione. In tutto ciò Rudi ha tre figli dalla sua precedente compagna Veronique, ma non si nasconde dietro al dito del finto pudore.

L’inizio del loro amore risale agli anni in cui Garcia guidava la truppa giallorossa, attualmente nelle mani di José Mourinho, mentre Francesca Brienza era conduttrice presso il canale Roma Tv. La giornalista romana, inoltre, è molto attiva su Instagram e negli ultimi giorni ha postato le foto di una vacanza in Arabia Saudita insieme alla sua dolce metà. Le immagini, neanche a dirlo, mettono in risalto la bellezza non da poco di Francesca.