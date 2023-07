Il Napoli ci ripensa: possibile beffa al Milan

Il duello tra Napoli e Milan non si ferma al campo: gli azzurri provano ad approfittare di un tecnicismo per strappare un obiettivo ai rivali

Napoli e Milan si sono dati battaglia sul campo per tutta la stagione, con vittorie sia da una parte che dall’altra. Se infatti sono stati i rossoneri a passare il turno ai quarti di finale di Champions League, perdendo poi contro i cugini dell’Inter in semifinale, in campionato la storia è stata ben diversa.

Con la vittoria a San Siro per 1-2 a settembre, infatti, gli azzurri hanno definitivamente conquistato la vetta della classifica, mantenendola fino alla fine, nonostante lo 0-4 del Diego Armando Maradona al ritorno, che non ha influito particolarmente sul posizionamento in classifica delle due squadre. I partenopei hanno infatti portato a casa il loro terzo scudetto, lasciando i rossoneri a ben 20 punti di distanza. Ora, a quanto pare, nonostante il campionato sia finito, il duello continua anche sul mercato, con le due squadre che si contendono obiettivi importanti in vista della prossima stagione.

Milan, Kamada si allontana: nuovo tentativo del Napoli?

Uno di questi obiettivi sarebbe Daichi Kamada, trequartista da poco svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, avversario proprio del Napoli agli ottavi di Champions League. Se infatti ad inizio mercato sembrava fatta per il passaggio del giapponese in rossonero, ora le cose sembrano cambiate, e gli azzurri potrebbero approfittare di una difficoltà degli avversari per inserirsi e beffare il Diavolo.

Il Milan ha infatti appena chiuso per l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe sostituire Sandro Tonali, accasatosi da pochi giorni al Newcastle. Il nuovo numero 8 rossonero, però, in quanto inglese, risulta essere extracomunitario, e questo potrebbe creare problemi sul mercato.Il Milan ha infatti in rosa ben cinque giocatori extracomunitari: Devis Vázquez (colombiano), Fikayo Tomori (inglese), Rade Krunić (bosniaco), Junior Messias (brasiliano) e Marko Lazetić (serbo), a cui si aggiunge per l’appunto il centrocampista ex Chelsea.

Per le leggi vigenti in Serie A attualmente, il club meneghino non può tesserare un altro calciatore extracomunitario, a meno che non venda a titolo definitivo almeno uno dei cinque precedentemente nominati. Considerando che un altro obiettivo di mercato del Diavolo sarebbe lo statunitense Christian Pulisić, la situazione potrebbe essere complicata, anche perché Kamada, che potrebbe richiedere la cittadinanza tedesca, non sembra intenzionato a farlo per non perdere quella d’origine.

Ecco perché, ora, il Napoli potrebbe prepotentemente reinserirsi nella trattativa per il giapponese, che era stato già sondato nei primi giorni di mercato ma sembrava aver scelto il Milan. Il calciatore piace, e tanto, e Aurelio De Laurentiis aveva anche accennato a volere un giapponese in rosa, come un riferimento non troppo velato all’ex Eintracht. Vedremo dunque se l’affare si concretizzerà, anche perché sul trequartista sembra essere forte anche l’interesse della Roma.