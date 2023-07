Berrettini, dalle lacrime alla gioia: stavolta Melissa Satta non c’entra

Matteo Berrettini è tornato in campo al torneo di Wimbledon. La speranza del tennista romano è che l’ennesimo infortunio agli addominali sia alle spalle

Una crisi di cui fino a qualche giorno fa non riusciva ancora a intravedere la fine. Invece Matteo Berrettini proprio in occasione dell’evento più importante dell’anno che nel 2021 lo vide arrivare in finale, il torneo di Wimbledon, sembra aver ritrovato in un colpo solo lo smalto delle grandi occasioni e la concentrazione delle giornate migliori.

Il primo turno metteva di fronte al tennista romano un suo grande compagno e amico, il giovane tennista piemontese Lorenzo Sonego, dal quale era stato battuto di recente. Un derby tutto italiano andato in scena sull’erba dell’All England Club che è sembrato non finire mai.

La sfida tra i due azzurri infatti si è giocata in un arco temporale di tre giorni, quasi un record. La pioggia che ha flagellato la capitale inglese ha fatto sì che il match tra Berrettini e Sonego si protraesse per quasi settantadue ore. A spuntarla è stato il ventisettenne atleta romano che ha battuto il tennista torinese in quattro combattuti set.

Nel secondo turno Berrettini affronterà un avversario temibile come il 24enne australiano Alex De Minaur che occupa in questo momento il 17/o posto nel Ranking Atp e che l’anno scorso a Wimbledon raggiunse gli ottavi di finale. Ma prima di concentrarsi sul suo prossimo avversario Berrettini commenta raggiante il successo contro Sonego, una vittoria che restituisce al tennis un atleta forse ritrovato.

Berrettini si ritrova contro Sonego: la gioia sfrenata del tennista romano

Fino a una settimana fa serpeggiavano i dubbi sulla partecipazione di Berrettini a questa edizione del torneo di Wimbledon. Dubbi che per fortuna si sono dissolti: “Contro un amico come Sonego sapevo che non sarebbe stato facile, sono contento di aver vinto questo match perché qualche giorno fa non credevo fosse possibile”.

L’entusiasmo per la vittoria contro Sonego deve servire da spinta in vista del prossimo turno, che vedrà Berrettini incrociare la racchetta con Alex De Minaur, un avversario di tutto rispetto. “Lo conosco dal molto tempo, so di avere il tennis per batterlo ma lui è un combattente. Non mi sembra vero di aver vinto la prima partita perché una settimana fa pensavo di non esserci”. Ed è proprio così, Berrettini ha rischiato seriamente di non poter partecipare a questo Wimbledon. Ora può addirittura puntare in alto.