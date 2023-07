Insigne cambia agente: addio Toronto, destinazione choc

By

Lorenzo Insigne sarebbe pronto a lasciare la MLS per una nuova squadra. Nel frattempo, l’ex giocatore del Napoli ha cambiato procuratore

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, nelle scorse ore ha cambiato agente ed è pronto ad una nuova avventura dopo quella col Toronto in Major League Soccer.

L’ala sinistra classe 1991, infatti, si è affidato ad una nuova agenzia, la CAA Stellar Group. L’agenzia è una delle più importanti in circolazione, tanto che anche giocatori professionisti del calibro di Eduardo Camavinga, Jack Grealish, Luke Shaw e Yeremy Pino si sono affidati ad essa negli scorsi anni.

La stessa società, la CAA Stellar Group, ha accolto l’ex attaccante del Napoli con un post sui social: “Siamo entusiasti di annunciare che Lorenzo Insigne è l’ultimo arrivo nella nostra famiglia. Benvenuto Lorenzo”.

La scelta di cambiare team di entourage, per Insigne, è stata dettata dalla volontà del calciatore di espatriare dal Canada per trasferirsi in Arabia Saudita.

Dopo aver collezionato 10 gol in 26 presenze totali con la maglia della compagine canadese, Lorenzo Insigne sarebbe pronto a giocare in Arabia Saudita: su di lui, infatti, pare ci siano alcuni club interessati della Saudi Professional League.

Nuova avventura per Insigne dopo l’esperienza in MLS: ecco dove

Nelle ultime ore di mercato, pare stia avanzando l’ipotesi dell’addio di Insigne al Toronto, dopo soltanto dodici mesi di esperienza con il team canadese di MLS.

Vincenzo Pisacane, ormai ex storico procuratore di Lorenzo Insigne, non gestisce più gli interessi dell’ex capitano del Napoli che si è affidato, come riportato, alla Stellar Group di Jonathan Barnett.

Secondo alcuni esperti di mercato, il calciatore avrebbe espresso la sua volontà di lasciare il Canada definitivamente, dopo l’esperienza a Toronto che non l’avrebbe pienamente convinto. La compagine canadese, infatti, è al penultimo posto della Eastern Conference con solo 19 punti fatti in 22 partite giocate; dietro il Toronto vi è soltanto l’Inter Miami, la nuova squadra di Leo Messi e Sergio Busquets.

Il contratto di Insigne con il Toronto scadrà nel 2026 e lo stipendio dell’ala sinistra ex Napoli è di circa 7/7,5 milioni di euro netti (corrispondenti a 15 milioni di dollari lordi) a stagione, rendendolo di fatti il calciatore più pagato della Major League Soccer, almeno fino a prima dell’arrivo di Messi. L’argentino, infatti, guadagnerà circa 50/60 milioni all’anno, grazie anche all’aiuto della Apple, proprio come riportato da Jorge Mas, proprietario di maggioranza dell’Inter Miami.

L’unica operazione praticabile per Insigne, ad oggi, è l’Arabia Saudita anche e soprattutto in virtù del suo ingaggio molto elevato.

Nei prossimi giorni, probabilmente, il futuro di Insigne verrà palesato ma per l’ex capitano degli azzurri, il campionato che ha già accolto di recente giocatori del calibro di Karim Benzema, Ngolo Kanté, Marcelo Brozovic e Kalidou Koulibaly, oltre a Cristiano Ronaldo, sarebbe la soluzione più gradita.