Napoli, la notizia sconvolge l’ambiente: tifosi gelati

In casa Napoli il calciomercato è pronto a partire, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. A proposito di cessioni, una notizia ha sconvolto completamente l’intero ambiente.

Manca sempre meno al raduno del Napoli, che permetterà al nuovo tecnico Rudi Garcia di conoscere meglio i calciatori a disposizione.

La dirigenza sarà invece impegnata con il calciomercato, per cercare di regalare i rinforzi richiesti al tecnico francese. A movimentare questo inizio di luglio, però, sono sicuramente le uscite che i partenopei potrebbero fare. Dopo quella del difensore Kim, approdato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria, da valutare c’è anche il futuro di Zielinski.

Il centrocampista polacco vedrà scadere il proprio contratto tra dodici mesi e, in caso di mancato rinnovo, la società può cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. Su di lui è forte l’interesse della Lazio e di altri club europei, pronti ad affondare in caso di mancato rinnovo. A tenere in apprensione club e tifosi, però, è il futuro di Victor Osimhen, finito nel mirino di una delle società più potenti del mondo. A tal proposito, a breve possono esserci grandi novità.

Possibile addio per Osimhen, il Napoli ora trema davvero: big pronta ad affondare

Come detto, il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen sta tenendo con il fiato sospeso il Napoli.

Il capocannoniere della passata stagione, infatti, può salutare il club azzurro in caso di offerte importanti. A tal proposito, stando a quanto riporta il quotidiano Tuttosport, il Paris Saint Germain è pronto a fare sul serio in caso di addio a Mbappé.

L’attaccante francese ha dichiarato pubblicamente di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con i parigini, e questo porta la dirigenza a valutarne la cessione. La conferma è arrivata dal numero uno del club, Nasser Al-Khelaifi, che ha chiaramente affermato che il “PSG non può permettersi di perdere Mbappé a parametro zero. Se vuole restare deve firmare il rinnovo, altrimenti va via”.

Parole che hanno fatto molto rumore, attirando soprattutto i club interessati alla stella francese. Su tutti troviamo il solito Real Madrid e il Liverpool, pronte a fare un tentativo per regalarlo ai rispettivi allenatori. In caso la cessione si concretizzasse, il PSG virerebbe con decisione su Osimhen, con un’offerta che può far cadere il muro alzato da De Laurentiis. Il calciomercato dei grandi bomber è pronto a partire, con Mbappé che può giocare un ruolo fondamentale per il futuro di Osimhen a Napoli. Il popolo partenopeo ora trema davvero.