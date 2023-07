Affare Napoli-Bologna: si chiude, che colpo

Asse Napoli-Bolgna per chiudere l’affare: si accelera l’operazione in uscita

In attesa di tornare in campo presso il ritiro di Dimaro (14-25 luglio), il Napoli sta pianificando perlopiù colpi in uscita. Dopo Kim Minjae, virtulmente da considerarsi come nuovo centrale difensivo del Bayern Monaco, la società sta pensando di piazzare quei calciatori non ritenuti primari da Rudi Garcia.

Il ritiro in Trentino Alto Adige chiaramente aiuterà non poco l’allenatore azzurro che capirà se vorrà o meno tenersi alcuni calciatori. Essi dovranno dimostrare di valere la maglia del Napoli dopo un anno straordinario come quello vissuto con alla guida Luciano Spalletti. Il tecnico li valuterà attentamente durante le prime fasi del ritiro per poi comunicare la società il suo punto di vita.

Tra i giocatori che potrebbero finire sulla lista dei partenti vi è Alessio Zerbin, esterno che la passata stagione, malgrado lo scarso minutaggio dovuto anche alla presenza decisamente ingombrante di Kvaratskhelia, ha dimostrato di valere la titolarità in un club di media-bassa classifica di Serie A. Oggi, a 24 anni e con un background alle spalle importante, meriterebbe di giocare in maniera più continuativa.

Napoli, Zerbin tra Bologna ed Empoli: ma i felsinei sono in vantaggio

Alessio Zerbin ha giocato relativamente poco ma quando è stato chiamato in causa, come titolare o a partita in corso, il suo lavoro sulla fascia lo ha fatto in maniera diligente. Ma il suo destino è nelle mani del Napoli che dovrà decidere anche quale tipo di operazione mettere in piedi per l’eventuale cessione: in prestito o a titolo definitivo?

Sul ragazzo puntano forte sia Bologna che Empoli, due squadre che in questo momento sono alla ricerca di un esterno tutta fascia.

I toscani, forti di un rapporto molto buono con il club di De Laurentiis, potrebbero avere qualche via preferenziale sull’affare Zerbin che potrebbe trasformarsi letteralmente alla guida di Paolo Zanetti. Tuttavia, sull’ex Frosinone è forte l’interesse anche del Bologna il cui direttore sportivo Giovanni Sartori lo aveva già adocchiato durante lo scorso mercato di gennaio ma in quel periodo il ragazzo decise di continuare, e vincere, il campionato con la maglia azzurra dei partenopei.

Al momento il colpo sembra indirizzato, ma come detto mister Garcia vorrebbe valutare il ragazzo di persona durante il prossimo ritiro di Dimaro. Solo dopo darà il suo assenso alla cessione che spingerà il Napoli giocoforza sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno.