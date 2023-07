Valentina Vignali, bikini azzurro e tuffo al cuore: Instagram ai suoi piedi

Valentina Vignali in bikini azzurro strappa applausi a scena aperta: la modella e influencer con un fisico spaziale

Sono numerose le bellezze del web che ci stanno regalando, in questi giorni d’estate, immagini indimenticabili, che come avevamo abbondantemente previsto avrebbero contribuito a rendere infuocata l’atmosfera. Tra coloro che sembrano letteralmente scatenate, non possiamo non riferirci a Valentina Vignali.

La 32enne riminese da tempo è uno dei personaggi di riferimento dei social. Influencer acclamatissima, modella dalle forme statuarie e sublimi, la cestista ha un notevole seguito su Instagram (quasi due milioni e 700 mila followers) e sta tenendo fede alla sua fama con un post dietro l’altro in cui libera tutto il suo fascino e la sua sensualità.

Tra un momento di relax in spiaggia e uno al campetto, per due tiri a pallacanestro, non lasciando mai da parte la sua grande passione sportiva, Valentina è una delle protagoniste dell’estate 2023. Ma già nei mesi precedenti, con numerosi viaggi, aveva lasciato il segno, postando scatti davvero clamorosi che avevano raccolto riscontri entusiasti e pressoché infiniti da parte degli ammiratori. Il tutto si ripete come sempre, in un copione che non annoia nessuno. Le curve seducenti di Valentina valgono sempre la pena, altroché.

Valentina Vignali, lo scatto è statuario: Instagram conquistato dalla sua silhouette pazzesca

Questa fase centrale di luglio, Valentina la trascorrerà in Sardegna. Ecco il primo scatto che arriva da uno degli alberghi più prestigiosi dell’isola e le intenzioni della Vignali appaiono piuttosto chiare, dalle immagini e non solamente.

“Primo giorno in Sardegna, vi anticipo solo che ne vedrete delle belle“, scrive nella didascalia del post, accendendo non solo la curiosità ma anche la passione dei fan. Difficile non farsi trasportare dall’atmosfera, i luoghi sono quello che suono e invogliano a sognare mare, sole, relax. Ma fa sognare naturalmente anche la mise di Valentina, semplicemente spettacolare. Gambe perfette e chilometriche, che compaiono da sotto il pareo, scollatura infinita ed esplosiva in bikini. Il sorriso radioso di Valentina completa il tutto e ancora una volta la foto viene presa d’assalto dagli ammiratori di tutta la community, che reagiscono nel modo consueto. I like non mancano, i messaggi d’amore nemmeno. Se questo è l’inizio, come ha detto lei, mettiamoci comodi per davvero e godiamoci uno spettacolo che sarà di certo unico.