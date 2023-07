La Juve brucia il Napoli, arriva un Bomber di Serie A

Juventus e Napoli sono pronte ad entrare nel vivo del proprio calciomercato. i bianconeri, infatti, hanno messo pesantemente gli occhi su un grande obiettivo degli azzurri.

La Juventus è pronta ad entrare nel vivo del proprio mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. In entrata il primo colpo è rappresentato da Timothy Weah, arrivato dal Lille per circa 10 milioni di euro.

I bianconeri non hanno ovviamente intenzione di fermarsi, anche se al momento tutte le attenzioni sono per le possibili uscite. Tra coloro che possono lasciare Torino troviamo Dusan Vlahovic, che non pare essere al centro del progetto tecnico. Il bomber serbo rischia di diventare il vero ‘tormentone’ di questa sessione estiva, con la società pronto a sacrificarlo in caso di offerte importanti.

Questo per via del rapporto non dei migliori con il tecnico Massimiliano Allegri, che non si opporrebbe di fronte ad un eventuale cessione. Sul classe 2000 hanno messo gli occhi diversi top club europei, che a breve potrebbero presentarsi alle porte della ‘vecchia signora’ con un’offerta ufficiale. La Juventus non ha però intenzione di farsi trovare impreparata, tanto da aver già individuato il possibile sostituto. Per il Napoli, la beffa può essere dietro l’angolo.

Vlahovic sempre più lontano, la Juventus si cautela: che beffa per il Napoli

La Juventus inizia a guardarsi intorno, vista la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic. L’obiettivo per rinforzare l’accatto di Massimiliano Allegri è stato individuato, con il Napoli che rischia seriamente di andare incontro ad una grande beffa.

Stando a quanto riporta il portale fantacalcio.it, l’attaccante individuato dalla Juventus per rinforzare il reparto avanzato è Norberto Beto, classe 1998 dell’Udinese. La società friulana per lasciar partire il proprio bomber chiede circa 30 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla portata del club bianconero in caso di cessione dell’attaccante serbo.

Il grande sogno per la Juventus è però Rasmus Hojlund dell’Atalanta, ma concorrenza e prezzo rendono quasi impossibile l’operazione. La ‘dea’, infatti, chiede almeno 60 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra difficile da raggiungere per i top club del nostro campionato. A rendere ancor più complicata un eventuale trattativa è il forte interesse del Manchester United, con il tecnico Ten Hag che lo ha individuato come obiettivo primario.

Per questo nasce l’idea che porta a Beto, stimato e non poco dal mister livornese. Su di lui c’è l’interesse del Napoli da tempo, ma la cessione di Vlahovic mette la Juventus nella condizione di poter chiudere in breve tempo l’operazione. Il primo vero obiettivo del Napoli, quindi, rischia di sfumare definitivamente a breve.