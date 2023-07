Charles Leclerc, arriva la resa definitiva: l’annuncio scuote i tifosi Ferrari

In casa Ferrari è sempre Charles Leclerc a prendersi la scena, soprattutto dopo il Gran Premio d’Austria non mancano i motivi di discussione.

Il pilota monegasco non è spesso contento di come vanno le cose, lo ha fatto capire a più riprese in questa prima parte di stagione. Mai competitivo contro Verstappen nella lotta al titolo mondiale, il driver di Maranello è valutato per quanto detto.

Il campionato della Ferrari è un continuo work in progress, cercare di salvare la stagione sembra ormai un obiettivo concreto. Inarrivabile la Red Bull per forza e contenuti, si cercherà di guadagnare posizioni contro Aston Martin e Mercedes, dirette antagoniste nella lotta almeno al secondo posto nella classifica dei costruttori.

Per fare ciò serve però l’aiuto di tutte le parti in causa, compreso quel Charles Leclerc ormai molto a suo agio più con i microfoni che in pista. Anche le ultime dichiarazioni del monegasco non passano inosservate per la scuderia e per i tifosi della Ferrari.

Leclerc fa discutere, i motivi

Gli occhi degli appassionati sono puntati su Charles Leclerc e su un rapporto con la Ferrari che non decolla mai al 100%. Pur avendo la fiducia del team, il monegasco ha mostrato qualche segnale di insofferenza. E lo ha confermato proprio con le ultime dichiarazioni, ha bocciato il lavoro precedente, seppur in maniera implicita. Una presa di posizione importante proprio per capire quali siano i margini di miglioramento concreto per i prossimi incontri.

Nelle dichiarazioni riportate da Autosprint, Leclerc ha spiegato qual è stato lo sbocco di questa stagione: “Penso che dopo il Gran Premio di Barcellona il feeling sia andato nella direzione giusta, in Austria il ritmo è stato molto migliore rispetto all’inizio della stagione”. Leclerc ha quindi bocciato il lavoro precedente, per lui il campionato è iniziato praticamente da un mese circa. Non proprio un segnale incoraggiante, una sorta di resa iniziale che non fa piacere a quanti credevano nello sviluppo della macchina già da inizio stagione. L’amalgama poi con Carlos Sainz ancora va verificata a pieno regime.

Leclerc, intanto, ha sottolineato come la F23 sia in fase di miglioramento: “Abbiamo compiuto passi in avanti, ma la Red Bull è ancora molto distante, sulla pista di Silverstrone credo che potremmo soffrire un po’ di più. In termini di feeling e ritmo gara, però, abbiamo già fatto un buon passo in avanti. Inoltre valutiamo come reggeranno le gomme”.