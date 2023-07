Calciomercato: stanno prendendo Itakura, Napoli beffato

Il Napoli ha messo nel mirino Itakura, ma il giapponese in questo calciomercato potrebbe firmare per un’altra squadra.

Il Napoli di Rudi Garcia sta lavorando per iniziare a trovare i giusti rinforzi in ottica della prossima stagione. I nomi accostati al club partenopeo sono stati diversi e per questo motivo per il momento non si hanno certezze.

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità di vedere Itakura con la maglia del Napoli in questo calciomercato. Ma, secondo quanto riferito da Sky.de, i partenopei potrebbero essere beffati nel finale da un’altra big. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del giocatore.

Mercato Napoli: Itakura nel mirino, ma c’è una insidia

Il Napoli ha intenzione di rafforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia e la partenza di Kim costringe i partenopei ad intervenire in quel reparto. I nomi sono stati diversi e nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile arrivo di Itakura. Bisogna precisare che il Borussia Monchengadbach ad oggi non sembra realmente intenzionato a lasciarlo partire considerando che ci sono davvero poche alternative e quindi non si avrà facilmente quel via libera che ci si aspetta.

Ma ora c’è un’insidia per il Napoli che sembra allontanare Itakura in questo calciomercato dalla maglia azzurra. Il Tottenham, infatti, si è inserito con forza sul calciatore e quindi gli inglesi rappresentano forse il vero ostacolo per Rudi Garcia. Il calciatore ha sempre detto di no all’Arabia, ma gli inglesi rappresentano una possibilità importante anche dal punto di vista economico.

Vedremo alla fine cosa succederà e quali saranno le scelte dello stesso Itakura. Per prima cosa bisogna convincere il Borussia Monchengladbach. Una volta fatto questo la palla passerà in mano al giapponese, chiamato a decidere se accettare Napoli o Tottenham. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione fino alla prossima sessione.

Ultime Napoli: Itakura resta nel mirino

Itakura resta nel mirino del Napoli in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Come detto in precedenza, il Borussia Monchengladbach non sembra avere nessuna intenzione di lasciarlo partire.

Naturalmente Napoli e Tottenham sono pronti ad affondare il colpo in questo calciomercato per regalarsi un’occasione importante come Itakura. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dello stesso calciatore. Un quadro più chiaro della situazione lo si avrà nelle prossime ore.