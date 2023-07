Salma Hayek, la ‘giornata del bikini’ diventa straripante

Nella Giornata Mondiale del Bikini l’attrice Salma Hayek ha fatto il pieno di like con uno scatto che ha tolto il fiato a tutti i suoi fan.

Non tutti sanno che il 5 luglio è la data scelta per la Giornata Mondiale del Bikini, un modo per celebrare il costume che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nella moda. Il 5 luglio del 1946, ben 77 anni fa, lo stilista Louis Reard decise di proporre sulla passerella della sua sfilata l’invenzione del sarto francese Jacques Heim, provocando ovviamente grande scalpore.

Ma da cosa deriva il nome Bikini? Tutto merito di un atollo delle Isole Marshall dove gli USA avevano avviato i test nucleari. Il carattere esplosivo del nuovo costume venne quindi paragonato alle deflagrazioni in corso presso l’atollo Bikini, immaginando che la reazione culturale e commerciale sarebbe stata altrettanto potente.

Nonostante ciò per diversi anni il bikini è stato vietato in molti Paesi a causa della sua struttura provocante, tanto che in alcune culture è ancora oggi ritenuto un abbigliamento osceno. Fortunatamente le cose sono decisamente diverse in Italia, dove il bikini è indossato senza problemi dalle donne ed è senza dubbio uno dei must-have per le giornate in riva al mare.

Salma Hayek, il bikini è da capogiro: fan in delirio

Anche molti personaggi noti hanno voluto celebrare la Giornata Mondiale del Bikini, postando su Instagram qualche scatto con il famosissimo costume a due pezzi. I fan hanno apprezzato soprattutto la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dall’attrice Salma Hayek, che ha scelto di festeggiare il 5 luglio con uno scatto che ha mandato in visibilio i suoi tantissimi follower.

La foto, che ha raggiunto i 2 milioni e mezzo di like, mostra Salma Hayek in primo piano, con le gambe immerse nelle acque di una splendida piscina. Il bikini indossato dall’attrice è caratterizzato da vari disegni colorati, ma ciò che fa letteralmente impazzire i fan è come il celebre costume metta in risalto le forme strepitose della Hayek. Il pezzo di sopra del bikini fatica a contenere le curve mozzafiato dell’attrice.

“Riuscite a credere che il bikini esiste da soli 77 anni? Speriamo che non lo vietino“, scrive Salma Hayek nella didascalia, augurando a tutti una buona Giornata Mondiale del Bikini. Sotto la foto sono comparsi tanti commenti da parte dei fan estasiati dalla bellezza dell’attrice. Non manca qualche commento che fa divertire molto il popolo di Instagram: “Grazie Salma – scrive un follower – mi hai ricordato che ho finito le angurie“.