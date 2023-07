Marika Fruscio in vacanza: foto da bollino rosso

Marika Fruscio in vacanza si mette in totale libertà: scatto da bollino rosso per la prorompente giornalista sportiva

Anche se il calciomercato è in pieno fermento, con i club impegnati a imbastire trattative su trattative nell’ottica di potenziare le rispettive rose, il calcio è ufficialmente in vacanza.

Le stelle del firmamento calcistico da qualche giorno condividono sui loro seguitissimi profili social momenti delle loro vacanze da mille e una notte in esclusivi resort, ubicati in autentici angoli di paradiso, in compagnia delle loro compagne, le famose ‘wags’ (acronimo inglese per ‘wives and girlfriends’, ‘mogli e fidanzate’).

Anche i tifosi sono in vacanza prendendosi, però, una pausa non dai loro impegni lavorativi, dato che per molti di loro non è ancora giunto il momento di staccare la spina, ma dalle ansie e dalle ‘montagne russe’ emozionali dei match di campionato e delle Coppe europee.

Non fanno eccezione neanche i tifosi, anzi, le tifose vip come Marika Fruscio. La prorompente giornalista sportiva, che è anche una supporter del Napoli, in questi giorni si sta godendo le meritate vacanze in una località insolita, lontana dal circuito delle mete turistiche più glamour, quelle bazzicate dagli assi del pallone.

Marika Fruscio in vacanza: curve in piena libertà!

Dunque, Marika Fruscio ha scelto di trascorrere le vacanze in Albania, a Saranda, amena località sconosciuta ai più e che di certo non vanta una vita notturna movimentata come quelle di Ibiza e Formentera ma che non ha nulla da invidiare quanto alla bellezza mozzafiato del suo panorama alle due perle delle Baleari.

Insomma, dopo un anno pieno di impegni professionali, Marika cerca solo un po’ di tranquillità e relax per ricaricare le pile in vista di un altro anno intenso sotto il profilo lavorativo.

Bando, quindi, alla vita mondana, molto meglio sorseggiare un drink in compagnia di fidati amici su una terrazza a picco sullo splendido mare che bagna Saranda. Altro che scatenarsi per tutta la notte sulla pista di qualche discoteca di Ibiza, Marika Fruscio preferisce trascorrere una serata in libertà.

Anzi, in…totale libertà tanto da mostrare con assoluta nonchalance le generose grazie di cui le ha fatto dono Madre Natura nello scatto che la immortala seduta al tavolino nella terrazza del resort dove alloggia.

Con il suo giunonico seno e uno stacco di gambe da urlo in primo piano Marika è da bollino rosso, da denuncia penale. Infatti, una foto del genere per le coronarie dei moltissimi follower della prosperosa giornalista sportiva è più pericolosa del famigerato colesterolo.

Eppure, ne siamo certi, i fan della bombastica Marika Fruscio preferiscono di gran lunga correre il rischio di avere un infarto piuttosto che perdersi una delle sue foto da bollino rosso.