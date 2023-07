L’ex Napoli ora è svincolato: non riesce a trovare squadra

Un ex del Napoli adesso è svincolato, eppure neanche a parametro zero riesce a trovare una nuova sistemazione

Se gli azzurri campioni d’Italia fanno gola ai top team di mezza Europa, con il patron Aurelio De Laurentiis che deve fare i proverbiali salti mortali per respingerne gli assalti, gli ex del Napoli che sono molto meno appetiti, anzi, non hanno proprio mercato.

No, non è il caso dell’ex tecnico Luciano Spalletti, tra i principali artefici del sogno chiamato scudetto che si è tramutato in realtà dopo 33 anni di attesa. Il tecnico toscano, come è noto, ha voluto prendersi un anno sabbatico per staccare la spina dopo due intensi anni sulla panchina azzurra.

D’altronde, dopo aver firmato l’impresa del terzo scudetto del Napoli che lo consegna di diritto alla storia del calcio italiano, quando deciderà di tornare nella mischia, Luciano Spalletti non avrà alcuna difficoltà nel trovare una panchina. Semmai, avrà l’imbarazzo della scelta.

Bakayoko ora è svincolato ma non riesce a trovare squadra

Dunque, non è il tecnico di Certaldo che fatica a trovare una nuova sistemazione bensì Tiemoué Bakayoko, nella scorsa stagione al Milan, dove ha raggranellato appena 3 presenze, e in maglia azzurra nel 2020-21 con un bilancio di 2 gol e 2 assist in 44 apparizioni complessive.

Un rendimento, in maglia azzurra, non certamente all’altezza delle aspettative di una piazza esigente, e abituata ad ammirare fior di giocatori, come quella partenopea ma neanche così deficitario come nelle ultime due stagioni al Milan tanto che i rossoneri non lo hanno riscattato.

Di conseguenza, il centrocampista francese ora è svincolato ed è alla ricerca di una nuova sistemazione a parametro zero ma per il momento, come riportato dal principale quotidiano sportivo francese, ‘L’Equipe’, con scarsi risultati.

D’altra parte, l’ex calciatore del Napoli, dopo l’exploit, sei anni fa, al Monaco ha infilato un flop dopo l’altro. Innanzitutto al Chelsea che dopo il primo deludente anno lo ha dato in prestito al Milan dove al primo anno ha fatto benino, la migliore stagione delle ultime sei. Poi, come detto, solo fallimenti: al Monaco, al Napoli e di nuovo in rossonero nelle ultime due stagioni.

Insomma, la carriera di Bakayoko, alla soglia dei 30 anni (il 17 agosto compirà 29 anni), rischia di essere arrivata in un vicolo cieco. Parafrasando un popolare adagio popolare, “vedi Napoli e poi muori’, “lasci il Napoli e poi la tua carriera calcistica muore…”.

Naturalmente speriamo di no. Anzi, siamo certi che alla fine Bakayako riuscirà a trovare una squadra dove potrà finalmente mettere in mostra quelle doti che lo hanno portato a indossare alcune delle più prestigiose maglie del panorama calcistico mondiale.