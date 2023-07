Osimhen, arriva lo sconto: scelta a sorpresa di De Laurentiis

L’ultima straordinaria stagione di Victor Osimhen al Napoli ha rappresentato il punto più alto della carriera del nigeriano, sempre più uomo mercato. Le ultime sul suo destino

Le ambizioni del Napoli di Rudi Garcia passano inevitabilmente anche dal destino di Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A e reduce dalla miglior annata della carriera con la bellezza di 31 gol totali considerando tutte le competizioni disputate in azzurro.

Il bomber nigeriano ha raggiunto la propria maturità calcistica ed il suo nome circola inevitabilmente anche in ottica calciomercato, col valzer di centravanti che potrebbe avvenire in queste settimane in Europa coinvolgendo grandi nomi. Il Napoli ha però tutta l’intenzione di blindare e trattenere il numero 9 di Garcia, anche per ripartire da una certezza enorme nel prossimo campionato, quando i partenopei avranno l’arduo compito di provare a ripetere l’annata dello scudetto.

I gol di Osimhen hanno inciso parecchio nella straordinaria corsa della truppa di Spalletti, ed anche nel prossimo futuro De Laurentiis vorrebbe ancora averlo in rosa. Proprio per questo da qualche tempo si parla di rinnovo con adeguamento per il nigeriano, che però in ottica 2024 potrebbe tornare ancora una volta in auge sul fronte uscite.

Al netto di quello che sarà il futuro tra un anno, lo stesso Osimhen una manciata di giorni fa era uscito allo scoperto sottolineando come fosse molto felice in quel di Napoli, evidenziando come giocare in azzurro sia la scelta giusta per lui.

Calciomercato Napoli, Osimhen tra rinnovo e pretese di De Laurentiis: le cose potrebbero cambiare tra un anno

Ora però bisognerà far corrispondere alle parole anche i fatti, ed in tal senso si va a collocare il rinnovo di contratto su cui è al lavoro la dirigenza partenopea.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ De Laurentiis avrebbe proposto al calciatore un corposo aumento di ingaggio da 4,5 milioni a ben 7 milioni di euro annui, allungando inoltre la scadenza del rapporto dal giugno 2025 al 2027.

Allo stesso tempo la società azzurra abbasserebbe anche le pretese economiche per il suo cartellino, andando ad inserire una clausola rescissoria dal valore compreso tra i 100 e i 120 milioni di euro. Il tutto probabilmente in scia a quanto fatto con quella del contratto di Kim, e dunque proporzionale al fatturato della squadra disposta ad acquistare il calciatore in questione.

Il rinnovo di Osimhen è quindi un passo da compiere, per affrontare al meglio la stagione alle porte.