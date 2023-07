Calciomercato: hanno preso Umtiti a zero, sarà lui il nuovo centrale

Dopo l’ottima stagione disputata a Lecce, con la quale si è rilanciato nel grande calcio, adesso Samuel Umtiti è pronto per una nuova avventura. Il club infatti si sta avvicinando in maniera importante a lui, che è stato individuato come nuovo centrale di difesa. Dopo tante voci, arriva la svolta.

La sua parabola calcistica sembrava essere già giunta sul viale del tramonto come si suol dire. Al Barcellona, infatti, complici i tanti, troppi infortuni, Samuel Umtiti ha trovato sempre meno spazio fino a scomparire completamente dai radar. E’ stato un autentico colpo di genio di Pantaleo Corvino a farlo rinascere. Il Lecce, infatti, se lo è assicurato con la formula del prestito, per giunta senza neanche dover pagare il suo importante ingaggio. Adesso, con l’imbarazzo della scelta che deriva dalle sue prestazioni, è pronto ad accordarsi ed a firmare un nuovo contratto. Andiamo a vedere le ultime su questa vicenda.

Ancora in Serie A, accordo raggiunto

L’ultima annata è stata a tratti leggendaria per il Lecce, che ha raggiunto una storica salvezza. Tra i protagonisti di questa impresa non si possono non annoverare i vari Strefezza, Hjulmand e Baschirotto. Al di là di questi profili, però, per blasone personale e per la caratura del personaggio, è stato certamente Samuel Umtiti quello a finire in prima pagina.

Ha dimostrato che dal punto di vista fisico è un giocatore del tutto recuperato, al netto del fatto che richieda comunque una gestione costante. Adesso, stando a quanto raccontato da Goal.com, sulle sue tracce si starebbe muovendo seriamente il Monza, intenzionato a regalare al tecnico Raffaele Palladino un rinforzo di primo piano per la linea arretrata. Il giocatore attualmente non è sotto contratto con nessuna squadra e, di conseguenza, può essere preso a parametro zero.

Umtiti al Monza, la svolta

Rispetto ai tempi della Catalogna, però, il centrale francese dovrà sensibilmente abbassare il proprio ingaggio dal momento che risulta fuori portata per le casse del Monza. Sulle sue tracce ci sono anche il Lecce ed il Verona, ma attenzione anche all’interessamento dell’Olympique Lione. E’ quella la squadra in cui è cresciuto ed il suo obiettivo sarebbe quello di tornare a giocare a casa sua. In ogni caso, al momento, tra le italiane il Monza sembra essere in prima fila. Se dovesse saltare l’accordo col Lione, sarebbe pronto alla chiusura.