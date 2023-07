Accavallamento rovente: la Canalis lascia tutti di stucco

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ esplode sui social: l’ultima foto è rovente, ha mandato in visibilio i suoi fan

Sono ormai diversi anni che è sulla cresta dell’onda ma Elisabetta Canalis non vuole proprio saperne di fermarsi. La bella sarda, oggi più che mai, è sulla cresta dell’onda e ha intenzione di rimanervi ancora a lungo.

Nel mondo dello spettacolo, che si tratti di Italia o Stati Uniti – dove tutt’ora vive – il successo è garantito. Simbolo della tipica bellezza mediterranea, la Canalis appare davvero ancora come una delle donne più sexy del momento.

Su Instagram la Canalis conta addirittura oltre 3,5 milioni di followers: i suoi video e soprattutto le foto vengono quotidianamente caricati e presi d’assalto. La 44enne sarda è uno dei voldi noti della televisione e, dopo aver riscosso un enorme successo come velina mora a ‘Striscia la Notizia’: Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, la scelse al fianco della bionda Maddalena Corvaglia, dal 1999 al 2002.

Indimenticabile, poi, il calendario senza veli pubblicato nel 2006 da ‘Max’ ha davvero lasciato a bocca aperta tutti. In tv è apparsa a tra i tanti spettacoli in ‘Ciao Darwin’ e ‘Controcampo’, oltre che il ‘Love Bugs’ al fianco di Fabio De Luigi. Ma la Canalis è anche un’attrice e ha recitato in ‘Carabinieri’, tra le fiction di maggiore successo su Canale 5.

Al cinema la Canalis ha recitato in diversi lungometraggi, tutti perlopiù commedie: ‘La Seconda volta non si scorda mai’ nel 2008, come spalla di Alessandro Siani; ‘Natale a New York’ con Christian De Sica e Massimo Ghini.

Gambe esagerate: Elisabetta Canalis è un sogno

Per quanto concerne la sua vita privata, è stata caratterizzata sempre da flirt e fidanzamenti che hanno fatto sognare milioni di fan. In primis quello con Bobo Vieri, ex attaccante di Inter e Juventus che si è tenuto stretto la Canalis per diversi anni. Nel 2010, poi, la chiacchieratissima love story con George Clooney.

La vicinanza con uno dei divi più importanti ad Hollywood ha aperto le strade dell’ex velina al mondo dello spettacolo anche negli Stati Uniti. Dal 2014 al 2023 è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri dal quale nel 2015 ha avuto la sua unica figlia: Skyler Eva. La Canalis, recentemente, ha divorziato dall’ormai ex marito.

Ma ciò che sta davvero facendo rimanere i fan a bocca aperta è l’ultimo scatto che su Instagram la bella sarda ha pubblicato nelle ultime ore. Vestitino cortissimo ed una posa sexy che attira l’attenzione come un magnete sulle forme esplosive della Canalis. Il corpo della 44enne di Sassari è sotto gli occhi di tutti: e gli ammiratori, letteralmente estasiati, non possono che applaudire per cotanta bellezza.

La Canalis mostra due gambe praticamente perfette che, con grande naturalezza, accavalla fissando con uno sguardo davvero sexy l’obiettivo. 31500 i likes conquistati in davvero poche ore, con ben oltre 200 commenti che descrivono una fan base letteralmente stregata dalla bellezza dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’.