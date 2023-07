Guandalina Tavassi, così non si era mia vista: curve da infarto

Guendalina tavassi stupisce sempre di più tramite i profili social. L’ultimo scatto postato – infatti – ha lasciato tutti senza parole.

Non smette mai di stupire in positivo Guendalina Tavassi. La bella romana, infatti, ogni giorno che passa infiamma i propri follower con contenuti a dir poco da bollino rosso.

Nel corso degli anni Guendalina ha trovato sempre più successo nel mondo dei social, che l’hanno portata a diventare un influencer a tutti gli effetti. La notorietà è arrivata grazie al programma targato Mediaset “Grande Fratello”, dove Guendalina ha partecipato come concorrente nell’edizione del 2007.

Da quel momento in poi la carriera è stata sempre più importante, portandola ad essere una delle italiane più seguite sul noto social network Instagram. Questo successo social è ovviamente legato anche alla sua bellezza, visto che i contenuti postati con frequenza quasi quotidiana attirano sempre grande attenzione. A tal proposito, uno degli ultimi scatti pubblicati ha lasciato tutti senza fiato.

Guendalina esagerata, visione da infarto: fan senza fiato

Guendalina Tavassi, come di consueto, lascia tutti senza fiato. Il suo profilo Instagram conta più di un milione di follower, con i fan pronti quasi quotidianamente ad ammirarla in tutto il suo splendore.

L’ultimo contenuto postato a mandato in tilt il profilo, scatenando grande entusiasmo da parte dei follower nei commenti. Nello scatto in questione possiamo ammirarla al mare, sdraiata di spalle sul lettino. La forma fisica è praticamente perfetta, con i follower ammaliati dalle curve esagerate. A catturare l’occhio è soprattutto il lato B messo in bella mostra, che come prevedibile è protagonista di molti commenti anche abbastanza ‘spinti’.

Oltre a commenti che ne risaltano la bellezza, in molti non sono d’accordo con gli scatti postati da Guendalina. Molti follower, infatti, reputano questi contenuti non idonei, soprattutto per via dei figli. Commenti che non la toccano in nessuna maniera, e che giustamente evita anche di commentare.

Con l’estate che si fa sempre più calda, Guendalina ha deciso di concedersi un pò di riposo sulle spiagge di San Felice Circeo, località situata nel Lazio in provincia di Latina. In attesa di tornare alla vita quotidiana Guendalina è intenzionata a stupire ancora, con delle curve pronte a lasciare tutti senza fiato.