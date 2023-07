Chiesa al Napoli, arriva l’annuncio in diretta

La Juventus ha iniziato da poco la nuova era Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente del Napoli sarà quindi il punto di riferimento del mercato bianconero che potrebbe anche incrociarsi con quello azzurro

Napoli e Juventus hanno già incrociato i rispettivi destini nel corso di questa finestra estiva di calciomercato con il passaggio di Cristiano Giuntoli dagli azzurri ai bianconeri. L’ormai ex ds partenopeo ha quindi sposato la causa della compagine torinese, che è chiamata a tornare a vincere dopo un paio d’anni piuttosto negativi.

Per farlo la Juventus dovrà passare inevitabilmente anche dalla finestra estiva di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Proprio in quest’ultimo frangente la strada bianconera potrebbe incrociarsi nuovamente con quella del Napoli di De Laurentiis. Tra i big dal futuro incerto a Torino c’è infatti Federico Chiesa, esterno offensivo ex Fiorentina reduce da un’annata particolare e condizionata dal recupero dal brutto infortunio dell’anno prima.

Chiesa è quindi a caccia ancora della miglior versione di se stesso, ma è pronto a tornare a stupire in vista del prossimo futuro. In caso di addio di Lozano il Napoli potrebbe peraltro anche avere bisogno di un calciatore in quella posizione, fermo restando l’alto costo di Chiesa e tutti gli ostacoli del caso.

Calciomercato Napoli, ancora in auge il nome di Chiesa: l’annuncio del giornalista

Al netto delle eventuali problematiche, secondo il giornalista Fabio Santini, esperto di calciomercato intervenuto a ‘Calciomercato.it’ in diretta su ‘TvPlay’, l’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, può finire al Napoli per 50 milioni qualora gli azzurri dovessero dire addio ad Osimhen.

Nello specifico il collega ha riferito: “Per me ci sono più possibilità di cedere Chiesa. Nel momento in cui De Laurentiis cede Osimhen al Psg per 150 milioni, il Napoli va da Giuntoli con 50 milioni per Chiesa. Lui non vuole rimanere alla Juventus, soprattutto se resta Allegri, allora è un’operazione fattibile a fronte di questo intrigo internazionale”.

Un incastro particolare e comunque molto difficile, fermo restando che lo stesso Chiesa, a caccia di rilancio e continuità, potrebbe gradire una soluzione altrove dopo le annate difficili alla corte di Massimiliano Allegri.

Nella stagione conclusa un mesetto fa l’esterno classe 1997 ha messo a referto 33 presenze complessive tra tutte le competizioni in bianconero con 4 gol e 6 assist distribuiti su meno di 1500 minuti, a causa anche di infortuni di varia natura. Chiesa infatti prima di tutto dovrà ritrovare la condizione fisica.