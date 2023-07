Décolleté da urlo, Le Donatella provocano a tavola

Le Donatella provocanti a tavola: il loro décolleté da infarto è il ‘piatto forte’ del menù della loro serata per sole donne

Chi l’ha detto che la vita delle bellissime dello star system e dei social network è fatta di tante ore in palestra a sudare e a sbuffare e di rinunce a tavola per mantenersi in perfetta forma?

Nel loro ultimo scatto postato sul loro profilo Instagram Silvia e Giulia Provvedi, meglio note come ‘Le Donatella‘, sono immortalate con un bicchiere di vino in mano e davanti a una gigantesca e invitante bistecca.

Per le due cantanti un bel pieno di proteine da far venire un travaso di bile a un/una nutrizionista o a un/una dietologo. Un peccato di gola, uno strappo alla dieta, che, però, le due gemelle del pop italiano possono ampiamente permettersi viste il meraviglioso décolleté di cui fanno sfoggio nel sunnominato scatto.

Le Donatella provocano a tavola: il piatto forte del menù è il loro décolleté

Serata per sole donne per “Le Donatella” visto che in loro compagnia c’era solo la piccola Nicole, la figlia (venuta alla luce il 18 gennaio del 2020) che Silvia Provvedi ha avuto dal compagno Giorgio De Stefano, attualmente dietro le sbarre per scontare la pena di 12 anni e 8 mesi a cui è stato condannato nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta.

D’altronde, come scrive Giulia Provvedi nella didascalia che accompagna la foto in questione: “Posto preferito con le mie preferite del cuore, siete la mia vita“. Per la verità, anche “Le Donatella” diventeranno presto le preferite del cuore dei follower e degli utenti del web se continueranno a condividere scatti in cui mettono in mostra le loro curve hot.

In quello che vi proponiamo in alto balza all’occhio il loro décolleté che è così generoso e tonico che è impossibile non zoommare. Insomma, il manicaretto che i follower vorrebbero addentare, degustare non è la pur stuzzicante bistecca bensì il seno delle due gemelle della musica pop italiana.

Una vera prelibatezza, il loro décolleté, una specialità gourmet per palati fini, il vero ‘piatto forte’ del menù della loro serata per sole donne. Dunque, dopo aver conquistato il mondo del pop italiano, dopo l’esordio, all’età di 19 anni, alla sesta edizione del talent show ‘X Factor’, e quello dei reality, vincendo, nel 2015, la decima edizione de ‘L’isola dei famosi’, ‘Le Donatella’, all’anagrafe Silvia e Giulia Provvedi, sono pronte a fare altrettanto con quello dei social network.

Una missione, quella di sbaragliare la concorrenza delle influencer che spopolano nei social, che ‘Le Donatella’ hanno preso…di petto.