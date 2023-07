Juve, cessione top e sgarbo al Napoli: pagano la clausola

Juventus, altro sgarbo al Napoli: i bianconeri cedono un big della rosa per pagare la clausola rescissoria. Ecco tutti i dettagli

Continua la caccia del Napoli al sostituto di Kim Min-jae, di fatto un nuovo calciatore del Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria, 58 milioni di euro, prevista dal contratto del sudcoreano.

Tanti i profili monitorati da Aurelio De Laurentiis che, dopo l’addio del Direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accasatosi alla Juventus, sta dirigendo in prima persona le operazioni di mercato degli azzurri.

I nomi più gettonati sono quelli del giovane talento dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, e il gigante del Wolverhampton, Max Kilman, ma per entrambi serve una montagna di soldi, rispettivamente 50 milioni, con gli orobici che non intendono concedere sconti, e almeno 40 milioni di euro.

Perciò è entrato nei radar del club azzurro il 26enne difensore della Real Sociedad, Robin Le Normand, per il quale, però, si registra l’interferenza della Juventus che, dopo aver messo sotto contratto l’ormai ex Direttore sportivo azzurro, potrebbe scippare a De Laurentiis anche un suo obiettivo di mercato.

Juve, cessione Bremer per pagare la clausola di Le Normand

Anche in casa Juventus si lavora alacremente per aumentare la competitività di una squadra uscita con le ossa rotte dall’ultima stagione. E proprio la fallimentare annata, culminata, complice la penalizzazione per il caso ‘plusvalenze fittizie’, nella mancata qualificazione alla Champions League, obbliga i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ a scelte dolorose.

In pratica, tutti i bianconeri sono sul mercato. Anche i big della rosa in presenza di una congrua offerta possono partire. La Juventus, insomma, deve prima cedere per poi acquistare. Di conseguenza, la dirigenza bianconera è orientata a sacrificare Gleison Bremer, tra i più brillanti nell’opaca (per usare un eufemismo) stagione juventina, per finanziare l’ingaggio di Robin Le Normand.

E, infatti, per il difensore brasiliano, approdato alla Continassa l’estate scorsa, la Juventus ha già fissato il prezzo: 60 milioni di euro. Al momento manca l’acquirente che, però, non dovrebbe tardare a palesarsi visto che Bremer, dopo l’ottimo rendimento nella scorsa stagione, ha estimatori in Europa, in particolare in Premier League.

Ebbene, se andasse in porto la suddetta operazione, la Juventus avrebbe i 40 milioni di euro necessari per versare la clausola rescissoria di Robin Le Normand scippandolo così al Napoli.

Un altro sgarbo agli azzurri dopo aver sottratto loro il demiurgo del terzo scudetto. Dunque, i bianconeri potrebbero prendersi in sede di calciomercato la rivincita per la ‘manita’ al ‘Maradona’ dello scorso 13 gennaio. L’ennesimo capitolo dell’eterna rivalità tra gli azzurri e i bianconeri che promette di animare anche il prossimo campionato.