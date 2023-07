Patto col nemico: uno alla Juventus e l’altro al Napoli

Dopo aver visto Giuntoli andare alla Juventus, Aurelio De Laurentiis potrebbe stipulare un patto proprio con il team bianconero.

Tra le più grandi rivalità del nostro calcio bisogna inserire sicuramente quella che esiste tra il Napoli e la Juventus. Rivalità aumentata anche dalla scelta di Cristiano Giuntoli di lasciare il team azzurro per diventare il nuovo Football Director della ‘Vecchia Signora’.

Tuttavia, i tifosi azzurri non sono scoppiati per questa scelta del direttore sportivo del terzo Scudetto, considerando che il suo accordo con i bianconeri era noto da tempo, ma per sue parole lasciate a margine della sua presentazione.

Cristiano Giuntoli, ai canali ufficiali del team piemontese, ha infatti parlato così di questa nuova avventura nella sua carriera: “Prime sensazioni? Incredibili, quasi indescrivibili. Per un bambino come me che partiva da Prato in pullman e faceva ben 8 ore di viaggio per vedere la Juventus è motivo di grandissima soddisfazione. In questi momenti sto pensando a mio padre, il quale era un gran tifoso bianconero e mi ha inculcato la juventinità fin quando ero piccolo. Dovremo cercare di lavorare più di tutti, poi sarà il tempo a decidere se lo faremo anche meglio”.

Una volta che il team bianconero ha pubblicato queste parole di Cristiano Giuntoli, di fatto, la rabbia dei tifosi azzurri è scoppiata sui social. In tanti, infatti, sono rimasti sorpresi da questa dichiarazione d’amore nei confronti della ‘Vecchia Signora’ da parte del loro ex dirigente. Tuttavia, al netto delle fortissime critiche ricevute dall’ex direttore sportivo partenopeo, proprio Napoli e Juve potrebbero dare vita ad un patto di mercato.

Mercato, Napoli e Juve potrebbero mettersi d’accordo per Rodri Sanchez e Luiz Henrique del Betis Siviglia

Secondo varie indiscrezioni, infatti, i due club potrebbero mettersi d’accordo per non stipulare un patto di non belligeranza per due calciatori del Betis Siviglia. Napoli e Juve, di fatto, stanno seguendo Rodri Sanchez e Luiz Henrique, ma potrebbero non farsi fasti in base proprio alle loro esigenze di mercato.

La Juventus, infatti, potrebbe fiondarsi su Rodri Sanchez, visto che le serve più un trequartista, mentre il Napoli proverebbe a portare sotto l’ombra del Vesuvio Luiz Henrique (3 gol e 7 assist nelle 43 partite giocate l’anno scorso con il Betis Siviglia) . Gli azzurri, considerando la possibile partenza di Hirving Lozano (seguito da club messicani e sauditi), sono di fatto intenzionati a prendere un attaccante esterno destro.

Nel frattempo, in attesa di conoscere nuovi aggiornamenti su questi due giocatori, Aurelio De Laurentiis è al lavoro sia per cercare il sostituto di Kim Min-Jae che rinnovare il contratto di Victor Osimhen.