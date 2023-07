Colpo low cost: il Napoli spiazza tutti

Il Napoli potrebbe puntare un difensore proveniente dalla Premier League: il cartellino e l’ingaggio sono a portata degli azzurri

Dopo qualche settimana di stallo, il calciomercato del Napoli pare stia decollando, soprattutto nelle ultime ore.

Gli azzurri, infatti, sono molto vicini dal cedere Minjae Kim al Bayern Monaco. Il club tedesco, dunque, pagherà la clausola del difensore sudcoreano che corrisponde a circa 50 milioni di euro. Il Napoli, però, ha di recente anche salutato Bereszynski e Ndombelé che non sono stati riscattati ed hanno fatto ritorno alle proprie squadre di appartenenza.

Con molta probabilità, il primo colpo degli azzurri in questa sessione estiva di calciomercato sarà un difensore centrale che sostituirà il partente Kim. Nelle ultime ore alcuni nomi di possibili eredi del sudcoreano stanno già circolando in orbita Napoli. Stiamo parlando di Max Kilman e Robin Le Normand che però hanno costi piuttosto elevati.

Un nome low-cost che potrebbe fare al caso della compagine partenopea è quello di Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco in forza al Southampton. Il classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile del Bochum ed ha debuttato in prima squadra nell’aprile del 2019. Nella stagione 2020/21, a soli 19 anni è diventato a tutti gli effetti un titolare fisso della squadra tedesca. Il difensore ha concluso la carriera al Bochum collezionando una rete in 74 presenze totali, prima di trasferirsi al Southampton soltanto un anno fa.

Napoli, occhi puntati su Bella-Kotchap per la difesa: ecco la situazione

Dopo soltanto una stagione passata nelle trafile del club di Premier League, Bella-Kotchap potrebbe cominciare già una nuova avventura, soprattutto in virtù della retrocessione del Southampton in Championship.

Il calciatore, secondo quanto riportato dal Mattino, sarebbe una delle alternative low-cost in difesa qualora la dirigenza azzurra non riuscisse a chiudere per una delle due prime scelte, Kilman e Le Normand.

Armel Bella-Kotchap ha un valore di mercato di 20 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel giugno del 2026. Dunque, sia per il prezzo del cartellino che per l’ingaggio alla portata del club di De Laurentiis, Bella-Kotchap potrebbe rappresentare una valida alternativa a nomi più costosi e difficilmente arrivabili.

Al momento, quella per Bella-Kotchap è soltanto una suggestione da parte degli azzurri che non hanno ancora contattato in via ufficiale il club inglese per trattare. Tuttavia, per età e rapporto qualità-prezzo, il difensore tedesco potrebbe rappresentare l’identikit ideale del progetto partenopeo.

Nelle prossime ore e soprattutto dopo l’ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco, il Napoli potrebbe seriamente accelerare per un difensore centrale dopo i vari sondaggi che sta effettuando in questi giorni. Quello di Bella-Kotchap, dunque, è un nome da tenere a mente in vista della scelta imminente del successore di Kim, anche se ad oggi, il tedesco, non rappresenta una vera e propria prima scelta.