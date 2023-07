Scollatura esagerata: lady Rugani incanta Capri

Michela Persico incanta i suoi fan, in questo caso è una sorta di prima volta a renderla speciale agli occhi di quanti la seguono quotidianamente.

La scollatura della compagna di Daniela Rugani resta sempre in primo piano, i tifosi della Juventus sono tra i più attenti osservatori della coppia. Se in campo arrivano poche soddisfazioni, dai social invece emerge una grande quantità d’affetto per il pubblico.

In casa Juve è una delle coppie maggiormente osservate, oltre che storiche dato anche il percorso realizzato da Daniele Rugani. Da anni è in bianconero, salvo qualche parentesi in prestito (Rennes e Cagliari) è rimasto fedele al gruppo dal 2015, accontentandosi di un ruolo in secondo piano nella difesa di Max Allegri.

Al giocare a tutti i costi ha preferito una sorta di serenità familiare, la compagna Michela Persico è spesso protagonista proprio allo stadium. Così come in vacanza, la showgirl si mostra in ottima forma agli occhi dei fan con una prima volta da ricordare.

Michela Persico, scollatura che incanta

La coppia sta proseguendo le vacanze, ma nei prossimi giorni ci sarà il ritorno forzato a Torino. Inizieranno le prime visite mediche nonché la preparazione, Daniele Rugani dovrà tornare agli ordini di Allegri e contribuire al riscatto bianconero. Prima però c’è ancora tempo per osservare le meraviglie dell’Italia, la prima volta a Capri è quanto di più gradito dalla sua compagna, la posizione è privilegiata. Non è un caso come sfoggia proprio un nuovo abito per i fan, la scollatura di Michela Persico è in risalto.

Lo sfondo di Capri diventa così l’arma in più da usare sui social, il calciatore e la showgirl si godono così gli ultimi istanti di questa vacanza. Sono stati un po’ in giro per l’Italia, da soli con il loro figlio nonché in compagnia di amici e parenti, ora la sortita in una delle isole più invidiate al mondo per chiudere in bellezza le vacanze estive.

Il pubblico si divide come sempre in due parti, c’è chi difende la voglia di libertà e di fare selfie della coppia, dall’altra parte c’è una buona dose di commenti a mettere in risalto tante criticità. Dalla voglia di apparire a tutti i costi, passando anche per quanti accusano la coppia di pensare solo alle frivolezze. Il mondo social è vario anche nei commenti, Michela Persico e Daniele Rugani guardano avanti senza dare soddisfazioni agli haters.