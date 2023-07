Giuntoli, clamoroso sgarbo in casa Juve: firma con la Fiorentina

Sgarbo clamoroso in casa Juventus e Giuntoli resta a mani vuote: il giocatore è vicino a firmare con la Fiorentina.

Nella giornata di venerdì la Juventus, dopo un susseguirsi di voci, ha annunciato ufficialmente la nomina di Cristiano Giuntoli come suo nuovo Direttore Sportivo,

L’ex ds del Napoli avrà il difficile compito di risollevare il club bianconero che viene da due anni disastrosi e dovrà farlo cercando di emulare quanto fatto nei suoi trascorsi negli azzurri. Un compito che non sarà semplice considerata anche la situazione economica del club, ma Giuntoli ci ha sempre abituato a grandi colpi di mercato a prezzi decisamente sostenuti e la Juventus si augura che il nuovo ds riesca a portare a Torino talenti interessanti capaci di fare subito la differenza.

Tuttavia, Giuntoli deve già inghiottire un boccone amaro visto che un suo obiettivo sta già per sfumare, ovvero Fabiano Parisi. Il terzino dell’Empoli piace molto tanto al ds quanto alla Juventus, ma sembra destinato a non vestire la maglia bianconera il prossimo anno. Secondo quanto riportato dall’esperto di Sky Gianluca Di Marzio, infatti, la Fiorentina sembra ormai aver messo le mani sul giocatore e la fumata bianca sarebbe vicinissima.

Juventus, sfuma Parisi: il terzino verso la Fiorentina

Fabiano Parisi è stato uno dei migliori terzini della stagione di Serie A appena trascorsa e non sorprende dunque che abbia attirato su di se l’interesse di molte squadre, tra cui la Juventus. Il club bianconero sta seguendo da molto il terzino dell’Empoli e lo considerava uno dei suoi primi obiettivi per la sessione estiva di mercato, ma ad oggi il giocatore è molto lontano da Torino.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Parisi sarebbe ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina che si starebbe accordando con l’Empoli sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Un prezzo davvero ottimo viste le grandi cose fatte da Parisi nel corso di questa stagione e dovesse arrivare l’ufficialità per la squadra di Italiano sarebbe un grande colpo.

Sarebbe, invece, un boccone amarissimo da inghiottire per la Juventus e per Giuntoli che riceverebbero un vero e proprio sgarbo da parte degli acerrimi rivali e sarebbero costretti a virare su altri obiettivi. Il nuovo ds dei bianconeri riteneva Parisi il suo obiettivo primario per la difesa, ma difficilmente vedremo il giovane terzino vestire la maglia bianconera il prossimo anno.

Ad ogni modo, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e nel caso in cui dovesse sfumare in via definitiva la strada che porta a Parisi sa già su chi dovrà puntare. I bianconeri, infatti, hanno già bloccato da qualche giorno l’ex Atalanta Timothy Castagne, pronto a sbarcare subito a Torino dopo la retrocessione in Championship del Leicester. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, ma la Juventus cercherà di abbassare le richieste delle Foxes, magari puntando su un prestito con obbligo di riscatto.