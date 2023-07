Terremoto Juve, Giuntoli ha deciso: “Sostituirà Allegri”

Giuntoli ha deciso: “Sostituirà Allegri”. Nemmeno il tempo di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2028, che già partono le prime indiscrezioni che lo riguardano.

La foto ufficiale che ritrae Cristiano Giuntoli accanto al direttore generale, Maurizio Scanavino, mentre appone la sua firma sul contratto più voluto e desiderato, ha di fatto aperto la nuova stagione della Juventus.

Lunedì 10 luglio la formazione bianconera si radunerà per dare il via alla stagione che dovrà riscattarne almeno due. Le ultime, quelle che non hanno portato trofei nella bacheca del J-Museum, ma che, invece, hanno regalato soltanto cocenti delusioni alla tifoseria bianconera. L’arduo compito che attende ora il nuovo responsabile dell’Area sportiva della Juventus farebbe tremare i polsi a molti. Ed il primo ad avere piena consapevolezza di tali difficoltà è proprio Cristiano Giuntoli.

La Juventus lo ha voluto fortissimamente, poiché sa che è forse l’unico in grado di affrontare, e di vincere, una battaglia tanto difficile. Nei giorni dell’attesa del suo approdo alla Continassa, molto si è ragionato sul Giuntoli-pensiero. Quali le sue strategie per la Juventus che verrà, quali le sue prime decisioni e, soprattutto, qual è la sua vera opinione riguardo Massimiliano Allegri? Il giornalista Fabio Santini si è espresso su tale argomento. Ecco le sue parole.

Giuntoli ha deciso: “Sostituirà Allegri”

Quanto si è scritto e detto sul futuro di Massimiliano Allegri. Dato infinite volte sull’uscio del cancello della Continassa pronto a salutare la Juventus e il festante popolo bianconero, lo ritroviamo ancora più forte e sicuro sulla panchina più ambita e calda della nostra Serie A.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli alla direzione dell’Area sportiva però, non sembra rafforzare il peso del tecnico livornese. Anzi. Non erano pochi coloro che hanno sostenuto che la prima, grande decisione dell’ex dirigente partenopeo sarebbe stata esattamente la sostituzione dell’attuale tecnico. L’avvicendamento previsto non è, in realtà, avvenuto. Per il momento. Non è però detto che non possa attuarsi tra qualche mese.

La pensa esattamente così il giornalista Fabio Santini, che ha parlato delle reali intenzioni del neo dirigente bianconero, Giuntoli. Secondo il giornalista non si possono escludere ribaltoni e già alcuni segnali possono dare il senso della direzione che Giuntoli intende intraprendere. La nuova scala gerarchica all’interno della Juventus vede Giovanni Manna sopra Massimiliano Allegri. Sopra Giovanni Manna vi è Cristiano Giuntoli.

Secondo Santini questo è la nuova strategia della Juventus per mettere sempre più all’angolo il tecnico livornese che ha contro quasi l’intero spogliatoio. L’alternativa al tecnico toscano è un altro tecnico toscano: Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli lo stima enormemente. Il dirigente toscano, anche lui, ha fatto di tutto per portare il tecnico di Certaldo a Napoli e farà di tutto per portarlo a Torino. Al massimo per giugno 2024.