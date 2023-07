Calciomercato Napoli, colpo in difesa: superata la Juventus

Il Napoli sta chiudendo il sostituto di Kim, ormai ad un passo dal Bayern Monaco. Affare ad un passo, superata la Juventus

Novità importanti in casa Napoli. La dirigenza partenopea è sempre molto interessata a profili di centrali difensivi di altissimo profilo per sostituire al meglio il partente Kim. Il centrale coreano firmerà a breve il suo nuovo contratto con il Bayern Monaco dopo soltanto una stagione vissuta magnificamente in maglia azzurra.

Con l’addio di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, la metodologia di lavoro è rimasta la stessa di sempre. Qualcosa cambierà a livello di figure a livello dirigenziale, ma il presidente De Laurentiis si fiderà ciecamente della sua nuova squadra operante. L’obiettivo resta quello di allestire una rosa sempre più competitiva senza lasciar partire i top come Victor Osimhen. Soltanto in caso di cessione folle, il numero uno del club partenopeo lo lascerebbe andar via: al momento tutto tace per quanto riguarda un suo potenziale addio.

Calciomercato Napoli, addio Kim: il sostituto arriva dalla Germania

Un profilo poco conosciuto a livello internazionale, ma le qualità tecniche e fisiche sono all’avanguardia per un top club come il Napoli. La società partenopea vorrebbe subito annunciare il prossimo acquisto subito dopo la cessione di Kim, promesso sposo al Bayern Monaco.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe vicino al colpo in difesa con l’innesto decisivo del centrale greco dello Stoccarda, Konstantinos Mavropanos, protagonista anche nella sfida salvezza contro l’Amburgo. Tanti i profili monitorati per il post Kim: una lunga lista per arrivare sempre più in alto. Anche la Juventus ci aveva provato per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri. Leonardo Bonucci è sempre più vicino all’addio e così la dirigenza bianconera aveva puntato il difensore greco.

Dotato di ottima struttura fisica, il centrale dello Stoccarda potrebbe sbarcare subito in Serie A per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Molto bravo nel gioco aereo, è riuscito ad incidere anche in area di rigore avversaria segnando già diversi gol. Il Napoli vorrebbe chiudere subito l’affare per sostituire con un profilo importante la cessione imminente di Kim. Il coreano firmerà il suo nuovo contratto con il Bayern Monaco già nelle prossime ore lasciando il posto vacante per ora.