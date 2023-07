Doppio colpo in Serie A: il Napoli spinge in attacco

Si muove anche il Napoli. Non solo addii ma anche un doppio colpo in Serie A per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis

La nuova stagione, quella in cui bisognerà difendere il titolo di campioni d’Italia, è alle porte. Il 14 luglio inizierà il ritiro degli azzurri a Dimaro, in Val di Sole, che poi proseguirà, dal 28 luglio al 12 agosto, a Castel di Sangro.

Una settimana dopo ci sarà l’esordio in campionato in casa della neopromossa Frosinone. Dunque, il tempo stringe, motivo per il quale il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, schiaccia il piede sul pedale dell’acceleratore per non lasciar sguarnito il fronte d’attacco.

Infatti, a dispetto degli annunci circa un imminente rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, il nigeriano è sempre corteggiato dalle big europee e di conseguenza il suo addio non è del tutto scongiurato.

Il Napoli spinge in attacco: Hojlund e Beto in caso di partenza di Osimhen

D’altra parte De Laurentiis è stato chiaro: in caso di offerta irrinunciabile Victor Osimhen farebbe le valigie. E siccome il calciomercato è lungo, con l’offerta monstre per il bomber mascherato può arrivare anche nelle battute finali, De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e pertanto ha già pronte le alternative.

In pole position per raccogliere l’eventuale pesantissima eredità del bomber nigeriano, tra i principali artefici del terzo scudetto, c’è Jonathan David del Lilla, reduce da una stagione particolarmente prolifica, 26 gol in 40 match, e ideale anche da un punto di vista anagrafico avendo solo 23 anni.

Le due alternative al canadese giocano nella nostra Serie A. Come si legge ne “La Gazzetta dello Sport”, Beto, in forza all’Udinese, e Rasmus Hojlund, 9 gol e 4 assist in 32 presenze in A con la maglia dell’Atalanta, rientrano nella rosa dei papabili all’eventuale sostituzione del bomber mascherato.

Per il momento però non c’è nulla di concreto anche perché l’intenzione di De Laurentiis è quella di riuscire a convincere il nigeriano a firmare il rinnovo di contratto tanto da essere disposto ad alzare l’offerta a 7 milioni di euro netti a cui andrebbero aggiunti i bonus che verrebbero legati ai gol, agli assist e agli eventuali trofei vinti.

Insomma, De Laurentiis è pronto a sfondare il tetto ingaggi pur di trattenere il nigeriano. Sa bene che perdere in un colpo solo ben 4 protagonisti dello scudetto, Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juventus, Kim Min-jae, accasatosi al Bayern Monaco, e appunto eventualmente Victor Osimhen, sarebbe un pessimo segnale per una piazza che dopo aver atteso 33 anni per vincere il tricolore non ha alcuna intenzione di fermarsi al terzo scudetto.