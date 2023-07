Retegui in Serie A: destinazione clamorosa, trattativa in corso

Mateo Retegui vuole essere di parola e raggiungere già la Serie A in questo mese di luglio, la trattativa coglie di sorpresa le big.

Il futuro centravanti della Nazionale giocherà nel nostro campionato, dove potersi mettere in mostra e convincere maggiormente Roberto Mancini nel corso del torneo. La scelta a sorpresa spiazza qualche grande da tempo su di lui.

Gol e qualità non mancano, può essere davvero il colpo dell’estate. Mateo Retegui aveva già annunciato tempo fa come nel mese di luglio si sarebbe attivato per raggiungere la Serie A, dopo la convocazione con la Nazionale italiana ha deciso di fare le valigie e trasferirsi definitivamente in Italia.

Innamorato del territorio e del calcio nostrano, Retegui ha subito dimostrato voglia di fare e concretezza, tanto da aver segnato due gol – contro Inghilterra e Malta – nelle sue due prime presenze con la maglia azzurra. E vorrà farne tanti altri, trovando modo di migliorare in un campionato molto tattico come quello italiano.

Retegui in Serie A, le ultime sull’affare

Nella Primera Argentina ha mantenuto un’ottima media sotto porta, dieci reti in 19 partite e un profilo di grande agonismo per il Tigre, club che lo ha avuto in prestito dal Boca Junior. Ora però è tempo di fare le valigie e andare dall’altra parte del mondo, mettendosi ancora di più in mostra e dimostrando di essere quel calciatore decisivo anche per le sorti della nostra Nazionale. Un affare in ballo per la Serie A, Retegui giocherà con il Genoa, stando alle ultime.

I tifosi rossoblù sognano, è già accostato a Diego Milito che proprio con a “Marassi” maturò definitivamente, quasi trascinando la squadra in Champions League con i suoi gol. Un paragone illustre e un allenatore, come Alberto Gilardino, pronto ad accogliere un cannoniere come Retegui, pronto a migliorare anche grazie ai consigli di un bomber che in maglia azzurra divenne campione del mondo nel 2006.

Retegui disponibile per il Genoa, ma c’è da battere comunque una folta concorrenza (non solo italiana) e mettere in dettaglio le cifre, cosa non semplicissima negli ultimi tempi. I rossoblù spingono per chiudere l’affare secondo Sky Sport, il bomber classe 1999 ha una quotazione importante di quindici milioni di euro. Per altro, ha un contratto in scadenza col Boca nel giugno 2024 e col Tigre in prestito sino a fine anno solare: una situazione un tantino ingarbugliata ma non impossibile da sciogliere.