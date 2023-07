Scollatura troppo profonda: Ines Trocchia da bollino rosso

Ines Trocchia e una scollatura davvero esagerata, la modella partenopea in uno degli scatti più bollenti di sempre

Le numerose bellezze del web si stanno ormai dando battaglia senza esclusione di colpi sui social a suon di immagini mozzafiato per conquistare il cuore degli ammiratori. E una delle più scatenate in questo senso è Ines Trocchia, una delle modelle italiane più famose non soltanto all’interno dei nostri confini ma in tutto il mondo.

Una presenza, quella della 28enne partenopea, che si è fatta notare sulle principali copertine internazionali con un fascino e una sensualità mediterranei a cui è da sempre impossibile resistere. E che si sono fatti largo sulla scena planetaria anche grazie al contributo dei social, dove Ines è molto attiva, condividendo con gli ammiratori tutte le foto che ne fanno maggiormente risaltare l’avvenenza ammaliante.

Un pubblico vasto quello che segue Ines, anche grazie ai suoi trascorsi come soubrette nelle trasmissioni calcistiche. Gli amanti dello sport non potevano rimanere indifferenti di fronte a lei e infatti la seguono sempre con grande interesse. Praticamente in ogni periodo dell’anno, con i suoi viaggi in giro per il mondo, Ines mette in mostra abbigliamenti succinti e provocanti che lasciano il segno. E naturalmente, in questa estate 2023 non poteva non presentarsi al meglio. Anzi, sta praticamente mettendo a segno un capolavoro dietro l’altro, ottenendo come ovvia reazione, ogni volta, un tripudio di like e commenti.

Ines Trocchia, il costume non la contiene per niente: lato A strabordante, si vede praticamente tutto

Questa volta, Ines decide di esagerare per davvero e si propone ai nostri occhi in costume, con una posa che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Costume rosso fiammante che viene sapientemente ‘aperto’ dalla modella, con un lato A prorompente in primo piano e tanto di trasparenza semplicemente illegale. Sfida aperta alla censura e visione che manda in brodo di giuggiole tutta la platea. Con oltre un milione e 600 mila followers su Instagram, Ines è sempre di più tra le preferite della community e accende come non mai la fantasia. Una immagine che si candida di prepotenza tra le più audaci di tutta l’estate e che fa sì che sulla sua bacheca si susseguano i messaggi di vera e propria adorazione, in qualche caso anche piuttosto sopra le righe.