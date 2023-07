“Nauseante”: le prime parole di Giuntoli fanno discutere

Cristiano Giuntoli è ufficialmente approdato alla Juventus, e si prepara a rimettere in moto un progetto che negli ultimi anni ha faticato. Le prime parole da bianconero hanno fatto discutere

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vive una fase di nuovo cambiamento dopo la vittoria dello scudetto di appena una manciata di settimane fa. Garcia ha già sostituito il tecnico campione d’Italia, Luciano Spalletti, mentre più di recente Cristiano Giuntoli ha salutato gli azzurri per sposare ufficialmente il progetto dei rivali della Juventus.

L’ex ds partenopeo è stato sicuramente tra i pilastri della storia recente del club di De Laurentiis, e ci ha messo ampiamente del suo nel grande successo dell’ultima stagione con la costruzione di un squadra completa, giovane e ricca di talento. Ora per Giuntoli c’è l’arduo compito di rimettere in moto la macchina della Juve, che negli ultimi anni ha avuto non pochi problemi.

I bianconeri sono reduci da due annate da zero titoli, ed in generale il progetto delle ultime stagioni appare in fase stagnante, oltretutto non sono mancati problemi anche di altra natura agli albori del 2023. Intanto Giuntoli è pronto a rimboccarsi le maniche per riportare in alto la Juventus.

Ai microfoni del sito ufficiale dei bianconeri l’ex azzurro ha anche confessato la sua fede juventina: “Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili per un bambino che partiva da Prato in pullman per vedere la Juventus significa grande soddisfazione. Mio papà era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità sin da piccolo“.

Napoli, Giuntoli si presenta alla Juventus: Carlo Alvino è stato chiaro

Proprio le prime parole pronunciate da Cristiano Giuntoli come nuovo dirigente juventino hanno fatto presto il giro del web, portando in auge anche una piccola polemica. L’ex partenopeo ha espresso tutta la sua juventinità tramandata anche dal padre in una manciata di dichiarazioni che non hanno fatto piacere a tutti.

Eloquenti in tal senso le parole del giornalista Carlo Alvino, che su Twitter ha ricondiviso le dichiarazioni di Giuntoli commentando in modo secco e perentorio: “Nauseante per quanto mi riguarda è dire poco… e con questo passo e chiudo sull’argomento!”.

Espressione molto forte quella adottata dal giornalista campano, che non ha di certo utilizzato giri di parole per esprimere il suo dissenso dopo quanto detto dallo stesso Giuntoli. Un commento che ha innescato ulteriori reazioni a catena anche nel box dei commenti di Twitter dove non mancano voci che partono da ogni dove.