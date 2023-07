Calciomercato, colpo per la fascia: arriva subito da Sarri

La Lazio è pronta ad investire tanti milioni per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri: c’è l’assalto decisivo per la chiusura imminente

Un passo in avanti per la dirigenza biancoceleste che non intende più accontentarsi per arrivare sempre più in alto. La Lazio punta decisa a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: l’obiettivo numero uno arriva per la difesa.

Il patron della Lazio, Claudio Lotito, è intenzionato a rinforzare decisamente la rosa a disposizione di Sarri. Tanti i profili monitorati negli ultimi giorni per arrivare sempre più in alto. La compagine biancoceleste ha espresso un grande calcio per buona parte della stagione raccogliendo così tanti punti per la qualificazione in Champions League. Nelle ultime ore si è infiammato il calciomercato proprio in orbita Lazio: Milinkovic-Savic sarebbe ad un passo dalla cessione con la folle offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Calciomercato, chiusura decisiva: lui è il prescelto per Sarri

Novità importanti in casa Lazio. La volontà della dirigenza biancoceleste è quella di arrivare fino in fondo tra Serie A e Champions League sposando le idee tattiche di Sarri. L’allenatore toscano è pronto a tornare al lavoro plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza.

Come riportato dal portale spagnolo okfichajes.com, il talentuoso giocatore dell’AZ Alkmaar, Milos Kerkez, sarebbe ad un passo dalla Lazio. Dopo un’ottima stagione in Olanda, ha attirato gli interessamenti delle big d’Europa e d’Italia, tra cui anche la compagine biancoceleste. Lo stesso allenatore Maurizio Sarri avrebbe dato l’ok per far sborsare 13,5 milioni di euro al patron Lotito per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Da tempo c’è il forte interesse della Lazio, che ora potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi: il giovane terzino della Nazionale ungherese è pronto ormai per il salto di qualità. Il classe 2003 sarebbe entusiasta di vivere un’avventura decisiva in Serie A: conosce già l’Italia visto che ha vestito la maglia del Milan nell’Under 19 rossonera. Ora lui è il prescelto per puntellare la retroguardia a disposizione di Sarri, che non vede l’ora di tornare a lavoro per puntare allo Scudetto.

Saranno giorni intensi tra acquisti e cessioni eccellenti per allestire una rosa competitiva al massimo: la Lazio vuole essere protagonista anche in campo internazionale per l’effetto sorpresa. Ore decisive per il colpo per la fascia: ormai ci siamo per la chiusura imminente.