Blitz decisivo con scippo: fa tutto Giuntoli!

Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo alla Juve, Cristiano Giuntoli potrebbe compiere nelle prossime settimane il primo colpo di mercato in bianconero.

Dopo essersi messo d’accordo con Aurelio De Laurentiis per lasciare il Napoli, Cristiano Giuntoli è stato nominato venerdì scorso come nuovo Football Director della Juventus.

L’ex direttore sportivo azzurro ha subito rilasciato alcune dichiarazioni per il suo nuovo, destando subito tantissime polemiche: “Sto vivendo delle sensazioni incredibili, quasi indescrivibili. Mio padre, il quale era un gran tifoso bianconero, mi portava da bambino a vedere la Juve. Dovremo cercare di lavorare più di tutti, poi sarà il tempo a dire se lo faremo anche meglio”.

Proprio questa ‘confessione’ di essere un tifoso della Juve sin da bambino ha suscitato la rabbia dei sostenitori del Napoli, i quali si sono scatenati sui social. Tuttavia, al netto delle polemiche con i suoi ex tifosi, l’attenzione di Cristiano Giuntoli è tutta rivolta verso la campagna acquisti per la prossima stagione.

L’ex direttore sportivo partenopeo ha infatti due obiettivi veramente difficili. Il primo è sicuramente quello di dare un po’ di ossigeno alla casse economiche bianconere, mentre il secondo è quello comunque di far tornare la ‘Vecchia Signora’ competitiva per la vittoria finale del campionato. Anche per questo, Cristiano Giuntoli è pronto per compiere un blitz decisivo in sede di calciomercato.

Mercato Juve, Cristiano Giuntoli pronto a prendere Noah Okafor del Salisburgo: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista, ed esperto di mercato, ‘Rudy Galetti’, l’interesse della Juventus per Noah Okafor è infatti sempre più vivo. L’attaccante svizzero del Salisburgo, di fatto, ha scalato diverse posizioni nella lista bianconera dei possibili obiettivi di mercato per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Il costo di Noah Okafor (autore di 10 goal e 5 assist vincenti nelle 32 partite giocate l’anno scorso con la maglia del Salisburgo) è anche accessibile per le finanze della Juventus, visto che il prezzo del suo cartellino si aggira intorno agli 11 milioni di euro. Nel frattempo, però, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cedere anche uno dei suoi big.

Tra i nomi più caldi a lasciare la Juve bisogna aggiungere sicuramente quelli di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo (accostato anche al Napoli) potrebbe giocare l’anno prossimo in Premier League, mentre l’ex Fiorentina è seguito molto attentamente dal Bayern Monaco di Thomas Tuchel.