Paola Saulino, tutto trasparente: da guardare con cautela

Paola Saulino si lascia andare a trasparenze decisamente audaci che spalancano lo sguardo su dettagli super provocanti

Lo aveva promesso, alcuni mesi fa, e sta mantenendo la parola data, eccome. Paola Saulino ci aveva avvisato che in questa estate si sarebbe lasciata andare e si sarebbe mostrata al massimo. E i risultati di tutto questo sono sotto gli occhi di tutti.

Da sempre, la influencer partenopea non si fa problemi a mettere in mostra il suo carattere estroverso e verace e la sua sensualità prorompente. Nota per le sue numerose iniziative provocatorie, talmente tanto da incorrere più volte nel ban da parte della community del web, Paola è diventata una beniamina assoluta del pubblico dei social.

Fascino malizioso ed esplosivo, la Saulino sul suo profilo Instagram, che conta oltre 150 mila followers, si è fatta notare a più riprese per scatti audaci, dirette se possibile ancora più piccanti, nonché per rubriche a tema sul calcio con il suo solito tocco che non poteva mancare. E’ stato, oltretutto, un anno importante per lei, quello in cui ha potuto festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli, di cui è una grandissima tifosa. Vittoria celebrata naturalmente a modo suo, con una esibizione senza veli nella festa dell’ultima giornata di campionato che ha lasciato il segno.

Paola Saulino, sotto il vestito niente ma per davvero: e il lato A necessita dello zoom immediato

E adesso, una estate a tutta birra, in cui ci ha già proposto a ripetizione scatti semplicemente micidiali, in cui ha esibito le sue curve entrate nella leggenda. Le ultime foto, se possibile, sono ancora più provocanti del solito, anzi mettono davvero a rischio le coronarie.

Ad Ibiza, Paola sta dando spettacolo ed ecco come si è presentata in una delle tante uscite serali. Un abito totalmente trasparente, senza indossare al di sotto il reggiseno ed ecco il suo lato A praticamente in purezza, come di fatto non lo avevamo mai visto. Visione celestiale che per tanti scatena la voglia dello zoom. Like a profusione, commenti non ne parliamo neanche, la Saulino colpisce ancora e visto che siamo soltanto all’inizio dell’estate, possiamo supporre che da qui alle prossime settimane ne vedremo ancora delle belle, altroché. I fan, sentitamente, ringraziano e aspettano altri scatti ancora più clamorosi per viaggiare con la fantasia. Temperature ormai fuori controllo.