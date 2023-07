Lukaku-Juventus: i motivi del sì: terremoto sul mercato

Il centravanti belga al centro di un intreccio che coinvolge serie A e Premier. Lo stato dell’arte della trattativa.

A.A.A. centravanti cercasi. Questa potrebbe essere la scritta apposta all’ingresso delle sedi delle maggiori società di calcio italiano. Uno degli obiettivi resta Romelu Lukaku, 30 anni compiuti il 13 maggio, sotto contratto con il Chelsea fino al 2026.

I londinesi, nonostante i 600 milioni di euro investiti sul mercato dalla nuova proprietà, sono reduci da una pessima Premier che l’ha visti lontani da ogni posizione valida per l’Europa. Come dimostrano la cessione di Loftus Cheek al Milan, quella quasi chiusa di Pulisic, sempre ai rossoneri, i Blues hanno bisogno di alleggerire la rosa e con essa il monte ingaggi. Il 7 maggio 2022 Todd Boehly ha acquistato i Blues per 4,25 miliardi, ora sta ricostruendo la squadra. Tra gli investimenti più pesanti ereditati, proprio l’acquisto di Big Roma dall’Inter, pagato nell’estate 2021 ben 115 milioni, con un ingaggio per il calciatore di 12 milioni netti l’anno.

Il centravanti belga nel 2022 è voluto tornare a Milano, accettando una riduzione dell’ingaggio fino a 8,5 milioni. Zhang ha pagato 8 milioni per il prestito oneroso, somma che potrebbe essere arrivata ad 11 con alcuni bonus. Grazie al Decreto Crescita, l’esborso totale a lordo è pari a 11,1 milioni. Ora Simone Inzaghi spinge per il riscatto definitivo della sua boa.

La Juve tenta Lukaku: la scelta del belga

Romelu Lukaku – 10 gol e 6 assist in 25 match di serie A e tre sigilli e 1 assist in 8 di Champions League – non è reduce dalla sta stagione migliore. Nonostante questo, vedi anche il gol dell’1-1 divorato in finale di Champions contro il Manchester City, l’Inter sta facendo di tutto per tenerlo a Milano, riscattandolo definitivamente dal Chelsea.

A sostenere i nerazzurri in questa fase è l’avvocato belga Sebastien Ledure. Il legale sta cercando di ammorbidire i Blues, i quali per il loro attaccante chiedono almeno 45 milioni. La prima offerta di Marotta e Ausilio sarebbe stata di 30, porta immediatamente chiusa.

Ora sul belga si sono rincorse diverse voci. In prima battuta si è parlato del Milan, tentato dallo scippo ai cugini. Ipotesi che non ha avuto esito e che al contrario ha visto i nerazzurri portare a casa Marcus Thuram, obiettivo di Moncada. Ora dall’Inghilterra l’ultimo spiffero ha le tinte bianconere. Lukaku già in passato era stato cercato dalla Vecchia Signora, flirt mai concretizzato.

In realtà la sensazione è che come in tutte le trattative di questo livello, l’ultima parola spetti al calciatore. Lukaku ha già deciso, l’attaccante vuole restare all’Inter e su questo sta lavorando Ledure, il suo agente. La trattativa potrebbe avere risvolti decisivi a breve, considerando come l’Inter il prossimo 13 luglio si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare la prossima stagione.