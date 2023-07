Eva dei Cesaroni si sposa: che fine ha fatto Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi, conosciuta a molti principalmente per aver interpretato Eva nei Cesaroni, si è sposata

Il suo personaggio nella serie di successo di Canale 5 ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Ora giunge una notizia bellissima per i suoi fan: la bella Eva dei Cesaroni, ossia Alessandra Mastronardi, è convolata a nozze.

I Cesaroni hanno lasciato il segno nel cuore di molti ragazzi. Ambientata a Roma, la serie ha rivoluzionato il genere family in Italia. Tra i protagonisti più amati c’è certamente Eva Cudicini, una delle figlie di Lucia. A dare il volto al personaggio è stata Alessandra Mastronardi, cresciuta nella capitale ma di origini napoletane. A distanza di anni dalla fine della serie giunge una notizia che toccherà i cuori degli appassionati della fiction: l’attrice dagli occhi nocciola si è sposata, chi è lo sposo?

Alessandra Mastronardi si è sposata: un ritorno di fiamma dopo 17 anni dal primo incontro

I fan di Alessandra Mastronardi non avranno perso le sue tracce dopo la fine dei Cesaroni, anzi, avranno continuato a seguire i suoi lavori. Chiuso il capitolo Eva, l’attrice ha preso parte a diverse pellicole e serie tv, tra cui la serie tv internazionale della Lux Vide I Medici e fiction Rai e Endemol L’Allieva. Tuttavia, nonostante la vita l’abbia portata lontano da casa, si era trasferita a Londra, dove per più di 5 anni ha vissuto con quello che è stato il suo compagno per diverso tempo ossia Ross McCall, l’uomo della sua vita è italiano.

La bella interprete di Eva dei Cesaroni ha infatti giurato amore eterno su una delle bellissime isole della Campania: Capri. La cerimonia si è tenuta a Villa Eva. Per l’allestimento tante candele e corone di fiori, contenute in cesti di vimini. Una corona di fiori è stata indossata anche dalla Mastronardi nella festa, dove ha sfoggiato un abito boho-chic mentre per il rito in chiesa ha indossato un classico abito bianco.

La star è apparsa raggiante accanto al marito che non fa parte del mondo dello spettacolo. Difatti, Gianpaolo Sannino è un dentista. I due si sono incontrati 17 anni fa, tuttavia, poi si sono allontanati. La loro storia sembrava essere giunta al capolino ma poi c’è stato un riavvicinamento e i due hanno presenziato insieme alla Prima della Scala di Milano nel 2022. Il lieto fine della loro storia sembra essere arrivato definitivamente nella chiesa a Capri.