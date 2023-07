Napoli: è addio, già pronta la nuova squadra

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo e ci potrebbe essere presto una cessione. I dettagli.

Il Napoli sta iniziando a lavorare sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Sono diversi i giocatori che il club partenopeo sta trattando per darli a Rudi Garcia, ma ci sono anche diversi movimenti in uscita.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un calciatore potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Tutto ancora può succedere considerando anche il fatto che la sessione è lunga, ma le idee sono chiare e nel giro di qualche settimana ci attendiamo delle novità molto importanti.

Calciomercato Napoli: addio vicino, un club disposto a prenderlo

L’arrivo di Rudi Garcia ha dato sicuramente il via libera ufficiale al calciomercato. Sono diverse le squadre che sono pronte a fare follie per arrivare ad alcuni calciatori partenopei e vedremo quali saranno le scelte anche da parte degli stessi giocatori. La speranza, come detto in precedenza, è quella di trattenerli tutti, ma non sarà un compito semplice considerando la volontà da parte di tutti di continuare ad essere protagonisti.

Tra i giocatori in partenza c’è anche Giovanni Simeone. Il calciatore, stando alle ultime indiscrezioni, interessa molto anche al Siviglia e gli andalusi sono pronti ad affondare il colpo soprattutto in caso di partenza di Rafa Mir. Per questo motivo ci attendiamo una soluzione nel giro di qualche settimana (e non giorno), ma la strada è ormai segnata e per questo motivo l’addio del Cholito è un’ipotesi possibile e da prendere in considerazione.

Vedremo se alla fine Rudi Garcia darà il via libera a questo trasferimento oppure deciderà di trattenere il calciatore. Stiamo parlando di uno che ha dato davvero tanto al Napoli e per questo motivo alla fine ci potrebbe essere anche la decisione di continuare insieme per magari ripetere i successi della scorsa stagione.

