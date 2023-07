Scambio con soldi: così la Juve vende Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa comincia a essere sempre più lontano dalla Juve: scambio e cash per la firma dell’ala

Non è stato un anno semplice quello affrontato dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Chiudere al settimo posto, seppur in seguito alla penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie, lascia decisamente l’amaro in bocca.

Ed è per tale ragione che da Torino sono ben focalizzati su quello che sarà l’obiettivo per l’anno prossimo, sin dall’esordio alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese fissato per il prossimo 20 agosto. Vincere e tornare ai vertici, per tentare di competere subito nella corsa scudetto e magari strappare ai grandi rivali il meritato tricolore conquistato con Spalletti in panchina. Ma, ora come ora, per la Juventus la priorità è una sola: il calciomercato.

Un’estate rovente attende la ‘Vecchia Signora’ che ha già cambiato tanto del gruppo a disposizione del confermatissimo Massimiliano Allegri e che ancora molto rischia di stravolgere. In difesa ha detto addio Juan Cuadrado, terzino e pilastro dei bianconeri negli ultimi 8 anni. A centrocampo l’addio del deludente Paredes, arrivato in prestito dal PSG, è stato compensato da un’ottima notizia.

Quella del rinnovo di Adrien Rabiot che, dopo un tira e molla durato mesi, alla fine ha deciso di restare almeno un altro anno a Torino. Per quanto concerne l’attacco, i ‘dolori’ potrebbero essere due. Dusan Vlahovic, ormai ai ferri corti con il ‘Conte Max’. E soprattutto Federico Chiesa. L’ala genovese è rimasta per gran parte della stagione ai box, dopo il brutto infortunio rimediato al ginocchio.

Chiesa-Juve, scambio e divorzio: ecco l’offerta

La ripresa è stata lenta ma Chiesa è tornato a incidere nel finale di stagione che, una volta chiusa, ha portato ad uno stallo importante per quanto concerne il rinnovo del figlio d’arte. In scadenza nell’estate 2025, per prolungare con la Juve l’ex Fiorentina ha chiesto 8 milioni di euro a stagione: una cifra che al momento, da Torino, non sembrano disposti a sborsare.

Anche per questo l’addio sembra una soluzione altamente percorribile nelle prossime settimane. E c’è una società che, su tutte, ha grande voglia di puntare sull’ala 25enne che due anni fa trascinava l’Italia alla vittoria dell’Europeo. Si tratta del Newcastle, fresco del super colpo Tonali. I ‘Magpies’ non mollano Chiesa e sperano di poter risolvere i nodi della trattativa con la ‘Vecchia Signora’ per l’attaccante.

L’ultima proposta del Newcastle includerebbe una nuova contropartita: Allan Saint-Maximin. L’ala francese, che in passato è stata più volte accostata al Milan, è in rottura con il club inglese. Per la Juve, poi, vi sarebbe anche un conguaglio da 25 milioni di euro. Proposta che può davvero fare gola ai bianconeri: ne sapremo di più, eventualmente, nelle prossime settimane.