Gianluca Vialli, un ex compagno di squadra svela tutto: emozione alle stelle

Gianluca Vialli, a 6 mesi dalla sua morte un ex compagno di squadra torna a parlare del campione italiano: il ricordo

La morte di Gianluca Vialli ha scosso il mondo del calcio. Diversi suoi ex colleghi hanno dato il proprio addio all’ex Sampdoria con parole meravigliose. A distanza di 6 mesi dalla sua scomparsa un vecchio compagno di squadra del Stradivialli è tornato a parlare del campione.

Sei gennaio. Il cuore di molti appassionati di calcio ha rallentato alla notizia della scomparsa di un leader della nazionale italiana, ossia Gianluca Vialli. Un simbolo, in particolare per i tifosi della Sampdoria che ne hanno ammirato le gesta da vicino, in coppia con Roberto Mancini. Il legame che ha unito i gemelli del gol blucerchiati è andato ben oltre la squadra genovese. Una volta appesi gli scarpini al chiodo i due hanno continuano ad essere uniti.

Insieme hanno guidato la nazionale italiana, il tecnico marchigiano come allenatore e l’altro come capo della delegazione, alla vittoria dell’Europeo. Raggiunto il traguardo il loro abbraccio con lacrime di entrambi ha riscaldato il cuore di tutti gli italiani. Tuttavia, poi nel 2022 Gianluca Vialli ha dovuto dire addio all’incarico. Una terribile malattia, il cancro a pancreas, era ritornata a torturarlo. Non è bastato dedicarsi solo alla ripresa della propria salute, il tumore è riuscito a stroncare la vita dell’ex giocatore.

Vialli, il messaggio del suo ex compagno di squadra: “Sempre pronto a dare un aiuto”

Nei giorni scorsi il ricordo di Vialli è ritornato ad accendere gli animi, in occasione del suo compleanno, il 9 luglio. In particolare a Genova, i tifosi della Sampdoria si sono infatti ritrovati all’esterno dello stadio, dove si trova la gratinata sud per ricordare l’ex giocatore. Tuttavia, l’anniversario non è sfuggito nemmeno in casa Juventus, il club ha infatti condiviso sui social un messaggio di auguri per ‘Stradivialli’.

Ciononostante, a ricordare l’ex attaccante non sono stati solo i suoi ex club ma anche i suoi ex compagni di squadra. Per citarne due: Roberto Mancini e Marco Branca. Il CT italiano ha scelto una foto che ritrae Vialli con la Coppa vinta nel 2021, ossia quella dell’Europeo, ed ha scritto sui social: “Buon compleanno bomber”. Marco Branca ha affidato il suo ricordo a Il Foglio: “Vialli era entusiasta della vita. Luca c’era sempre per chi stesse affrontando un periodo di sofferenza. Pronto a dare un aiuto o un abbraccio”. Parole belle che lasciano il segno nel cuore.