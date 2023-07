Vlahovic dice sì: ecco dove vuole andare

Nelle prossime settimane l’addio di Vlahovic alla Juventus può diventare definitivo: il centravanti avrebbe già trovato un’intesa con il club.

Nel frattempo che la Juventus sembra sempre più vicina all’esclusione dalla Conference League, in casa bianconera sembra esserci ogni giorno un nuovo nodo da sciogliere. L’ultimo è ancora quello legato al futuro di Dusan Vlahovic. Centravanti che non sta godendo della cura di Massimiliano Allegri e per questo avrebbe iniziato a parlare con la società circa la sua nuova possibile destinazione.

Il calciomercato ha aperto i battenti da meno di due settimane e gli affari migliori stanno finalmente per diventare roventi. Pare infatti che il centravanti serbo avrebbe comunicato al club la sua destinazione preferita. Dopo tanto lavoro fatto per convincere il giocatore alla permanenza, il club bianconero sembra destinato a doversi mettere l’anima in pace.

La trattativa è ancora acerba ma nei prossimi giorni potrebbe far registrare dei significativi sviluppi. Il primo riguarda un possibile scambio di cartellini tra attaccanti, situazione che tuttavia non sembra la più facile da interpretare visto che il bomber cedente pare non gradire particolarmente la destinazione bianconera.

Colpo di calciomercato in uscita per la Juventus, addio Vlahovic: si può chiudere con uno scambio di cartellini

Operazione di calciomercato particolarmente aggrovigliata in casa Juventus che di questo passo rischia di trattenere in rosa un giocatore scontento. Anche per questo motivo il club piemontese ha iniziato a trattare insistentemente con il Chelsea per un possibile trasferimento. Secondo indiscrezioni i Blues sarebbero persino disposto a mettere il piatto il cartellino di Romelu Lukaku.

Attaccante giunto ai titoli di coda della sua avventura londinese in attesa solo di capire qualche sarà il suo prossimo club. Peccato, però, che il belga sembrerebbe non gradire troppo il trasferimento alla Vecchia Signora. Il bomber classe 1993, piuttosto, vorrebbe solo tornare all’Inter. Decisione che sta ostacolando il passaggio di Vlahovic al Chelsea.

Oltre al cartellino dell’ex nerazzurro, il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto anche una parte in denaro. D’altronde l’investimento della Juventus ha sottratto dalla sue casse una somma molto vicina ai 70 milioni di euro, soldi che il club bianconero spera di non perdere. Ad oggi, come detto, la trattativa con il Chelsea appare tiepida soprattutto a causa di Lukaku.

Vlahovic, dal proprio punto di vista, sembrerebbe gradire particolarmente il trasferimento in Premier League. Il Chelsea ha grandi ambizioni in patria, in Europa e ha anche bisogno di un centravanti di ruolo. Chissà perciò se si riuscirà a trovare una situazione congeniale per tutti. Solo i prossimi giorni potranno dare una risposta ad un simile quesito.