Mercato Napoli, colpo a sorpresa a centrocampo: Garcia esulta

Mercato Napoli, gli azzurri sognano in grande. La squadra allenata da Rudi Garcia vuole confermarsi ed in tal senso si sta lavorando ad un colpo che potrebbe permetterle di alzare ancora l’asticella. Si tratta di un nome mai emerso fino a questo momento e che può accendere i sogni dei tifosi.

Come è noto, il Napoli ha bisogno di rinforzi. In sede di mercato, infatti, gli azzurri devono trovare quel propellente che possa permettere a questa squadra di ripetere le imprese compiute nella passata stagione. Soprattutto se si tiene conto del fatto che De Laurentiis ha alzato ancora di più l’asticella dicendo di voler puntare alla UEFA Champions League. In mezzo al campo sembra a dir poco probabile l’addio di Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, piace alla Lazio ed anche in Arabia Saudita. Per sostituirlo, però, salta fuori un nome nuovo che può per davvero incendiare la piazza partenopea, in senso positivo.

Mercato Napoli, colpo a centrocampo

Con il centrocampista polacco al passo d’addio, gli azzurri sanno di dover mandare un segnale importante chiudendo un colpo in grado di non far sentire la sua mancanza. Non sarà facile, anche per il valore che ha per la piazza partenopea dopo tanti anni trascorsi all’ombra del Vesuvio.

Il nome nuovo è quello di Georginio Wijnaldum. Nell’ultimo anno alla Roma, dopo aver recuperato dall’infortunio, il roccioso centrocampista olandese è tornato a dimostrare tutto il suo valore. Sono 23 le presenze collezionate e condite anche da 2 gol. Adesso, terminato il prestito, è tornato al Paris Saint Germain. Come riportato da Calciomercato.com, è in uscita e sulle sue tracce c’è in maniera importante anche il Napoli. Attenzione, però, dal momento che anche i giallorossi sarebbero fortemente interessati a riportarlo nella Capitale. Il 4-3-3 di Rudi Garcia si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche dell’olandese.

Wijnaldum al Napoli, la svolta

Come è normale che sia, un giocatore del genere vanta tanti estimatori, ma attenzione alla candidatura del Napoli, fresco campione di Italia e con un appeal non di poco conto. La soluzione potrebbe essere quella del prestito, come fatto dalla Roma nella passata stagione. C’è un problema da risolvere: il calciatore percepisce 7 milioni all’anno, quindi Napoli e Paris Saint Germain dovrebbero lavorare per dividersi tale ingaggio, insostenibile per le finanze di De Laurentiis.