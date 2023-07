Ribaltone clamoroso: ecco la nuova coppia di piloti Ferrari

La Ferrari è già al lavoro in vista delle prossime stagioni. E in tal senso non si può escludere un addio eccellente tra un paio d’anni

In Formula 1 come in altri sport non è raro vedere piloti, progettisti e ingegneri cambiare casacca con una certa disinvoltura. In particolare i primi hanno l’abitudine di trasferirsi da una scuderia all’altra, attratti da prospettive di guadagno e di vittoria. E neanche la Ferrari sfugge a questa legge non scritta, come del resto accaduto già in passato.

Spesso sono proprio le scuderie a voler operare dei cambiamenti tra le guide, in una sorta di grande gioco simile a un mosaico in cui i piloti si scambiano tuta e casco. E’ accaduto sempre e sempre succederà in tutte le scuderie.

Per quanto riguarda la Ferrari qualcosa da questo punto di vista inizia a muoversi in vista del 2025. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno il contratto in scadenza nel 2024 ma solamente a uno dei due sarà rinnovato: il pilota monegasco è infatti il prescelto dal team principal Frederic Vasseur e dai vertici di Maranello, il campione che nei piani del team modenese dovrà riportare il titolo mondiale in Italia dopo tanti anni.

Discorso diverso per Sainz: lo spagnolo è considerato un pilota di grande livello, in grado anche lui di puntare al titolo e proprio per questa ragione Vasseur ha deciso che con due atleti di pari livello o quasi i grandi risultati non arriveranno mai. Di qui la decisione di mandare in scadenza Sainz e sostituirlo con un altro pilota nel 2025.

Il ribaltone è fatto: dal 2025 la Ferrari avrà un nuovo pilota

Vasser ha dunque stabilito che tra due anni Charles Leclerc possa contare su un nuovo compagno di squadra, un pilota veloce ma che allo stesso tempo possa aiutare il talento monegasco a raggiungere il titolo piloti. Non un concorrente dunque, ma una spalla sicura e affidabile.

La scelta, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe caduta sul 27enne australiano Alexander Albon attualmente in forza alla Williams. Si tratta di un pilota concreto e affidabile, requisiti che avrebbero convinto Vasseur a puntare su di lui a partire dal 2025. Sainz dunque sembra destinato a cambiare aria tra due stagioni a che se a questo punto non si può escludere a priori che lo faccia con un anno di anticipo. La Ferrari si prepara a cambiare tutto.