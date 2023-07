Scambio capolavoro: De Paul torna in Italia

Rodrigo De Paul, ex dell’Udinese, è pronto a ritornare a giocare in Italia: operazione possibile grazie a uno scambio capolavoro

A volte ritornano. Non solo partenze illustri, la nostra Serie A è pronta ad accogliere il gradito ritorno di un campione del mondo.

Rodrigo De Paul, attualmente in forza all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, è stato offerto nei giorni scorsi a club italiani tra cui la Roma di José Mourinho. D’altra parte, il suo ingaggio non rappresenta un ostacolo insormontabile dal momento che guadagna meno di 4 milioni di euro.

Una cifra accessibile anche per i club della Serie A che di certo non navigano nell’oro. Semmai, il vero scoglio su cui potrebbe arenarsi l’eventuale trattativa è l’elevata valutazione del suo cartellino da parte dei colchoneros.

Scambio con Roger Ibanez: De Paul torna in Italia

I giallorossi non nascondono l’interesse per il centrocampista argentino che nella scorsa stagione ha messo a referto 3 gol e ben 8 assist in 38 apparizioni. Insomma, l’ex Udinese (nell’ultima stagione con i friulani, nel 2020-21, ha messo a segno 9 gol, conditi da 11 assist, in 38 presenze complessive) è il profilo ideale per far fare il salto di qualità al centrocampo dei capitolini.

Senza contare che Rodrigo De Paul è anche un ottimo incontrista, quindi lo Special One avrebbe a disposizione un centrocampista ‘di lotta e di governo’, in grado, cioè, di fare da frangiflutti e nel contempo di organizzare la manovra esaltando gli attaccanti giallorossi, in primis il connazionale Paulo Dybala, data la sua propensione a servire assist.

Dunque, la dirigenza del club capitolino ci st facendo più di un pensiero per l’ex dell’Udinese. Ma come fare a ingaggiarlo visto che i colchoneros non sono abituati a svendere i loro tesserati? Una soluzione ci sarebbe: uno scambio alla pari con il difensore Roger Ibanez, con entrambi, il giallorosso e l’argentino, valutati circa 30/35 milioni di euro.

Comunque, i giallorossi sono impegnati a 360 gradi sul fronte del calciomercato dato che continua la loro ricerca di un attaccante per rinforzare un reparto offensivo orfano di Tammy Abraham, out fino al prossimo anno a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento crociato anteriore e con conseguente intervento chirurgico, rimediato nell’ultimo match dello scorso campionato.

Il primo nome nella lista dei desiderata dei capitolini è quello di Alvaro Morata che è lusingato dall’interesse dei giallorossi ma il cui oneroso ingaggio rende più complicata la relativa trattativa. Ecco perché i giallorossi battono anche altre strade che conducono a Gianluca Scamacca e a Mehdi Taremi, entrambi, però, finiti nel mirino anche del Milan.